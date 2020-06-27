Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573560034.html
В Швейцарии выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом
Минздрав Швейцарии сообщил о 69 новых заражениях COVID-19 за сутки, с момента вспышки в стране заболело 31 555 человек, заявили в субботу в Федеральном офисе... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
великобритания
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1400x0_80_0_0_65ff6b71b53db35342ddda7a47c1d3cc.jpg
https://ria.ru/20200626/1573515513.html
великобритания
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1400x0_80_0_0_65ff6b71b53db35342ddda7a47c1d3cc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_89:0:1512:1067_1400x0_80_0_0_f6f62ac83adde1a973866bf1bed50af7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_267:0:1334:1067_1400x0_80_0_0_c2f164998b2d13b49211ce15816846aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом

15:30 27.06.2020
163
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Минздрав Швейцарии сообщил о 69 новых заражениях COVID-19 за сутки, с момента вспышки в стране заболело 31 555 человек, заявили в субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 27 июня за сутки в стране было зарегистрировано 69 новых заражений (58 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 31555 человек, всего скончалось 1682 человека.
Тест на коронавирус
Вчера, 14:23Распространение нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 31 486
Всего с начала эпидемии было проведено 555315 тестов на COVID 19. За прошедшие сутки – 10138 тестов. Вирус был найден в 7% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник избирательного участка в Чите
Проблем с выдачей масок на участках не было, сообщил штаб по наблюдению
Дворец спорта в Минске
В двух районах Минска сняли ограничения на использование воды
Электронное голосование
Московский штаб ожидает явку на онлайн-голосовании более 90 процентов
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
Экс-глава МВД Иордании призвал ЛАГ выработать единую позицию по Сирии
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудник лаборатории
В Португалии выявили 323 новых случая заражения коронавирусом
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Белоруссии выявили 382 новых случая заражения коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что в стране очень низкий уровень антисемитизма
Москва
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге
Памфилова прокомментировала использование картонных ящиков на голосовании
Загрязнение реки
На поверхности реки в Химках выявили загрязнение
Сотрудник санатория готовит к эксплуатации бассейн
В Крыму сообщили о смягчении требований к отдыхающим в санаториях
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Украина вошла в список стран с высокими темпами распространения COVID-19
Чайник с чаем
Врач развеял мифы о чае
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В сербском Крагуеваце ввели режим ЧС из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:31В Челябинске проверяют инцидент с юристом, вытолкнувшим клиента на улицу
17:28Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма
17:20Главный санитарный врач Украины хочет участвовать в выборах президента
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
Лента новостейМолния