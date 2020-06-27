В двух районах Минска сняли ограничения на использование воды

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Власти отменили запрет на использование для питья воды из крана в двух районах на западе Власти отменили запрет на использование для питья воды из крана в двух районах на западе Минска , где в среду произошло резкое ухудшение ее качества, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.

"Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска сняты", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отмечается, что "специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе в круглосуточном режиме".

В среду жители двух районов белорусской столицы - Фрунзенского и Московского - с населением до 800 тысяч человек, а также смежных кварталов соседних районов столкнулись с резким ухудшением качества воды, в частности неприятным запахом. В эти районы был организован подвоз воды в автоцистернах, поскольку воду из водопровода власти рекомендовали не пить. Городское предприятие "Минскводоканал" утром в пятницу заявило со ссылкой на данные своей лаборатории, что вода в распределительной сети соответствует нормативам и показателям качества. Однако в тот день медики не сняли запрет на употребление воды из-под крана для питья, отметив, что результаты отобранных проб свидетельствуют о проблемах с качеством воды на отдельных объектах.

Ранее в субботу в минздраве сообщили, что запрет скоро будет снят, так как результаты лабораторного контроля показали, что вода соответствует требованиям по исследуемым органолептическим и физико-химическим показателям, в том числе по хлорорганическим соединениям.