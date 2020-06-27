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В двух районах Минска сняли ограничения на использование воды
Власти отменили запрет на использование для питья воды из крана в двух районах на западе Минска, где в среду произошло резкое ухудшение ее качества, сообщила в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:23
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минск, белоруссия, в мире

В двух районах Минска сняли ограничения на использование воды

15:23 27.06.2020
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© РИА Новости / Руслан КривобокДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Дворец спорта в Минске. Архивное фото
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Власти отменили запрет на использование для питья воды из крана в двух районах на западе Минска, где в среду произошло резкое ухудшение ее качества, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.
"Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска сняты", - говорится в сообщении пресс-службы.
Водопроводный кран
Вчера, 22:22
Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
Там отмечается, что "специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе в круглосуточном режиме".
В среду жители двух районов белорусской столицы - Фрунзенского и Московского - с населением до 800 тысяч человек, а также смежных кварталов соседних районов столкнулись с резким ухудшением качества воды, в частности неприятным запахом. В эти районы был организован подвоз воды в автоцистернах, поскольку воду из водопровода власти рекомендовали не пить. Городское предприятие "Минскводоканал" утром в пятницу заявило со ссылкой на данные своей лаборатории, что вода в распределительной сети соответствует нормативам и показателям качества. Однако в тот день медики не сняли запрет на употребление воды из-под крана для питья, отметив, что результаты отобранных проб свидетельствуют о проблемах с качеством воды на отдельных объектах.
Ранее в субботу в минздраве сообщили, что запрет скоро будет снят, так как результаты лабораторного контроля показали, что вода соответствует требованиям по исследуемым органолептическим и физико-химическим показателям, в том числе по хлорорганическим соединениям.
Как до этого сообщали городские власти, в качестве наиболее вероятной причины произошедшего рассматривается проблема с одним из водоводов, на котором около месяца выполнялись ремонтные работы по замене участка. Предполагается, что за время ремонта в части водопровода вода в условиях жары застоялась и при запуске водопровода попала в систему.
Вид на озеро Комсомольское и Парк Победы
Вчера, 14:48
Медики заявили о нестабильной ситуации с качеством воды в Минске
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