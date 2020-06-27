Московский штаб ожидает явку на онлайн-голосовании более 90 процентов

"Если говорить про электронное голосование, то явка на текущую минуту составила 72,5%. Это объяснимо, потому что люди прошли через достаточно сложную систему регистрации... И, естественно, изъявляли желание проголосовать. Думаю, что она (явка - ред.) превысит 90%, 100% никогда не бывает", - сказал он журналистам.