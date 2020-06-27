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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573559814.html
Московский штаб ожидает явку на онлайн-голосовании более 90 процентов
Ожидается, что явка на электронном голосовании по конституции превысит 90%, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:20
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
конституция рф
москва
нижегородская область
политика
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3
москва
нижегородская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573533348_0:169:3038:1878_1400x0_80_0_0_a94b2f2c04b0d58a527e2f3649bdae4a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илья массух, конституция рф, москва, нижегородская область, политика

Московский штаб ожидает явку на онлайн-голосовании более 90 процентов

15:19 27.06.2020 (обновлено: 15:20 27.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭлектронное голосование
Электронное голосование
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ожидается, что явка на электронном голосовании по конституции превысит 90%, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
"Если говорить про электронное голосование, то явка на текущую минуту составила 72,5%. Это объяснимо, потому что люди прошли через достаточно сложную систему регистрации... И, естественно, изъявляли желание проголосовать. Думаю, что она (явка - ред.) превысит 90%, 100% никогда не бывает", - сказал он журналистам.
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюИлья МассухКонституция РФМоскваНижегородская областьПолитика
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