https://ria.ru/20200627/1573559814.html
Московский штаб ожидает явку на онлайн-голосовании более 90 процентов
Ожидается, что явка на электронном голосовании по конституции превысит 90%, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:19
2020-06-27T15:20
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
конституция рф
москва
нижегородская область
политика
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https://ria.ru/20200627/1573557508.html
3
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573533348_0:169:3038:1878_1400x0_80_0_0_a94b2f2c04b0d58a527e2f3649bdae4a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья массух, конституция рф, москва, нижегородская область, политика