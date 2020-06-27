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Экс-глава МВД Иордании призвал ЛАГ выработать единую позицию по Сирии
Бывший министр внутренних дел Иордании, президент Иорданского общества по науке и культуре и генеральный координатор Арабской группы мира Самир аль-Хабашне... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:18
лаг
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иордания
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353
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лаг, ирак, сирия, иордания, в мире

Экс-глава МВД Иордании призвал ЛАГ выработать единую позицию по Сирии

15:18 27.06.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
© Фото : SANA
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб. Архивное фото
АММАН, 27 июн - РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Иордании, президент Иорданского общества по науке и культуре и генеральный координатор Арабской группы мира Самир аль-Хабашне призвал Лигу арабских государств и арабские страны определить общую позицию по сирийскому вопросу.
"Я хотел бы, чтобы этот вопрос был решен между арабскими странами, чтобы Лига арабских государств и арабы определили общую позицию по сирийскому вопросу", - сказал он в беседе с РИА Новости.
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По его мнению, иорданская политика в отношении Сирии имеет две стороны, одна из которых - это традиционная позиция Иордании с самого начала войны в желании мира в Сирии и прекращении войны, чтобы все стороны участвовали в диалоге в Сирии и была гарантия их участия в организации будущего своей страны и ее реконструкции, при этом Иордания хочет сохранить единство сирийской территории без иностранного вмешательства.
"Мы не хотим, чтобы Сирия была полем для сведения региональных и международных счетов, а хотим, чтобы решение было сирийско-сирийским, которое соответствует интересам Сирии и ее народа. С другой стороны, мы должны учитывать национальные интересы Иордании, будь то безопасность или экономические интересы, что неотделимо от стремления положить конец войне в Сирии", - добавил аль-Хабашне.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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