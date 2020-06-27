Экс-глава МВД Иордании призвал ЛАГ выработать единую позицию по Сирии

"Я хотел бы, чтобы этот вопрос был решен между арабскими странами, чтобы Лига арабских государств и арабы определили общую позицию по сирийскому вопросу", - сказал он в беседе с РИА Новости.

"Мы не хотим, чтобы Сирия была полем для сведения региональных и международных счетов, а хотим, чтобы решение было сирийско-сирийским, которое соответствует интересам Сирии и ее народа. С другой стороны, мы должны учитывать национальные интересы Иордании, будь то безопасность или экономические интересы, что неотделимо от стремления положить конец войне в Сирии", - добавил аль-Хабашне.