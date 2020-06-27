Зеленский заявил, что в стране очень низкий уровень антисемитизма

"Главное даже не то, что это быстрый и правильный результат (раскрытие преступления - ред.). Я думаю, что самое главное - и это произошло - что все люди видят, что в Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством Украина... Главное, что на международном уровне - что немаловажно - оценят. Потому что есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: в Украине уровень антисемитизма очень низкий. Если есть попытки - мы их предотвращаем", - цитирует Зеленского пресс-служба.