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Зеленский заявил, что в стране очень низкий уровень антисемитизма
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне посетил синагогу Хабад, которую в апреле пытались поджечь, и заявил, что в стране очень низкий уровень... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:14
владимир зеленский
херсонская область
херсон
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир зеленский, херсонская область , херсон, украина, в мире

Зеленский заявил, что в стране очень низкий уровень антисемитизма

15:14 27.06.2020
318
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне посетил синагогу Хабад, которую в апреле пытались поджечь, и заявил, что в стране очень низкий уровень антисемитизма, а все попытки его проявления предотвращаются.
По данным пресс-службы офиса президента, в рамках рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский встретился с главным раввином Херсона и области Иосифом-Ицхаком Вольфом и осмотрел отремонтированные части синагоги, которые были повреждены при попытке поджога. Зеленский вместе с главным раввином вручили благодарственные письма начальнику полиции Херсонской области Александру Прокудину и главе Службы безопасности в регионе Сергею Криворучко за быстрое раскрытие преступления.
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"Главное даже не то, что это быстрый и правильный результат (раскрытие преступления - ред.). Я думаю, что самое главное - и это произошло - что все люди видят, что в Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством Украина... Главное, что на международном уровне - что немаловажно - оценят. Потому что есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: в Украине уровень антисемитизма очень низкий. Если есть попытки - мы их предотвращаем", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Главный раввин поблагодарил президента за быструю реакцию власти на поджог.
Неизвестный ночью 20 апреля пытался поджечь здание иудейской религиозной общины в Херсоне. По словам очевидца, мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания по улице Театральной и скрылся. Также очевидец сообщил, что пожара не произошло, потому что жидкость не разгорелась. В мае правоохранители задержали подозреваемого.
Ранее посол Израиля Джоэль Лион заявил, что на Украине наблюдается "подъем антисемитизма", и призвал закрепить определение антисемитизма в законодательстве.
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Владимир ЗеленскийХерсонская областьХерсонУкраинаВ мире
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