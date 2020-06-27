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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573559537.html
Серьезных проблем по голосованию в Москве нет, сообщил штаб по наблюдению
Серьезных проблем по голосованию в Москве не выявлено, все работает в штатном режиме, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Общественного... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:12
голосование по поправкам в конституцию
александр асафов
владимир путин
москва
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501426_0:148:3206:1952_1400x0_80_0_0_21f28b305a999185c613811c61b7948e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр асафов, владимир путин, москва, общество

Серьезных проблем по голосованию в Москве нет, сообщил штаб по наблюдению

15:12 27.06.2020
98
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Мужчина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мужчина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Серьезных проблем по голосованию в Москве не выявлено, все работает в штатном режиме, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
"Сегодня третий день идет голосования, серьезных проблем не выявлено, все идет в штатном режиме. Ведется видеонаблюдение, и все способы наблюдения для соблюдения открытости, прозрачности и чистоты голосования доступны, наблюдатели работают", - рассказал Асафов.
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр АсафовВладимир ПутинМоскваОбщество
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