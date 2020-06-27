Серьезных проблем по голосованию в Москве нет, сообщил штаб по наблюдению

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Серьезных проблем по голосованию в Москве не выявлено, все работает в штатном режиме, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
"Сегодня третий день идет голосования, серьезных проблем не выявлено, все идет в штатном режиме. Ведется видеонаблюдение, и все способы наблюдения для соблюдения открытости, прозрачности и чистоты голосования доступны, наблюдатели работают", - рассказал Асафов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.