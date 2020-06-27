Серьезных проблем по голосованию в Москве нет, сообщил штаб по наблюдению

"Сегодня третий день идет голосования, серьезных проблем не выявлено, все идет в штатном режиме. Ведется видеонаблюдение, и все способы наблюдения для соблюдения открытости, прозрачности и чистоты голосования доступны, наблюдатели работают", - рассказал Асафов.