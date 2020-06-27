https://ria.ru/20200627/1573559423.html
На поверхности реки в Химках выявили загрязнение
Специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках, причиной мог стать коллектор ливневой канализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:14
2020-06-27T15:27
химки
происшествия
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https://ria.ru/20200615/1572932584.html
химки
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки, происшествия