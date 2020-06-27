На поверхности реки в Химках выявили загрязнение

"Утром в пятницу, 26 июня, в Минэкологии поступило сообщение о загрязнении неочищенными сточными водами реки Грачевки (Чернавки) в черте Химок. Инспекторы эконадзора оперативно выехали на место происшествия для осмотра акватории и прибрежных полос водного объекта", - говорится в сообщении.