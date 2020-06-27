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На поверхности реки в Химках выявили загрязнение
Специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках, причиной мог стать коллектор ливневой канализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:27
химки
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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химки, происшествия

На поверхности реки в Химках выявили загрязнение

15:14 27.06.2020 (обновлено: 15:27 27.06.2020)
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© Фото : Григорий ПоскрёбышевЗагрязнение реки
Загрязнение реки
© Фото : Григорий Поскрёбышев
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках, причиной мог стать коллектор ливневой канализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.
"Утром в пятницу, 26 июня, в Минэкологии поступило сообщение о загрязнении неочищенными сточными водами реки Грачевки (Чернавки) в черте Химок. Инспекторы эконадзора оперативно выехали на место происшествия для осмотра акватории и прибрежных полос водного объекта", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток".
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