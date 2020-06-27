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В Калининградской области в июле стартует оздоровительная программа
Летняя оздоровительная кампания стартует в Калининградской области в начале июля: открываются загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей, сообщила... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:11
коронавирус covid-19
калининградская область
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, калининградская область, общество

В Калининградской области в июле стартует оздоровительная программа

15:11 27.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря
Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания стартует в Калининградской области в начале июля: открываются загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
"С начала июля стартует летняя оздоровительная кампания. Открываются загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей. Сотрудники учреждений пройдут проверку на отсутствие новой коронавирусной и кишечной инфекций в центре гигиены и эпидемиологии, по мере получения результатов учреждения начнут свою работу. Всем родителям, которые приобрели путевки, руководители учреждений сообщат о дате открытия лагеря", - говорится в сообщении.
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Детский летний отдых может начаться с 1 июля
Кроме того, с 6 июля в регионе начнут полностью открывать детские сады, которые сейчас работают в режиме дежурных групп. В правительстве отметили, что пока все сотрудники, не работавшие длительное время, не пройдут тестирование на коронавирус в медорганизациях региона и не получат результатов, учреждение не может быть открыто. О старте работы необходимо будет узнавать у заведующей или в управлении образования муниципалитета. Если в группе выявляется ребенок с COVID-19, то все остальные отправляются на двухнедельный карантин и обследование.
С 29 июня работу могут начать центры допобразования и досуга, а также спортивные клубы и секции. В пятницу калининградские власти продлили режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше по месту жительства, в том числе садовых домах, до 10 июля. Масочный режим сохраняется в общественных местах.
Всего на 27 июня на COVID-19 обследовано 85,3 тысячи человек. Выявлено 2411 случаев заражения, 1399 человек из них выздоровели, умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 1532 человек.
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Коронавирус COVID-19Калининградская областьОбщество
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