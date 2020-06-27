В Калининградской области в июле стартует оздоровительная программа

Кроме того, с 6 июля в регионе начнут полностью открывать детские сады, которые сейчас работают в режиме дежурных групп. В правительстве отметили, что пока все сотрудники, не работавшие длительное время, не пройдут тестирование на коронавирус в медорганизациях региона и не получат результатов, учреждение не может быть открыто. О старте работы необходимо будет узнавать у заведующей или в управлении образования муниципалитета. Если в группе выявляется ребенок с COVID-19, то все остальные отправляются на двухнедельный карантин и обследование.