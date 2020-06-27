В ЯНАО почти 30 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

"Двадцать седьмого июня 2020 года в ЯНАО: 147 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 5 005), 95 человек выздоровели (за весь период – 2 153), 685 пациентов госпитализированы с COVID-19 (из общего числа болеющих), 27 пациентов в тяжелом состоянии (из общего числа госпитализированных), 16 пациентов на ИВЛ (из общего числа тяжелых больных)", - говорится в сообщении.