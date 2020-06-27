В ЯНАО почти 30 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Двадцать семь пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Двадцать седьмого июня 2020 года в ЯНАО: 147 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 5 005), 95 человек выздоровели (за весь период – 2 153), 685 пациентов госпитализированы с COVID-19 (из общего числа болеющих), 27 пациентов в тяжелом состоянии (из общего числа госпитализированных), 16 пациентов на ИВЛ (из общего числа тяжелых больных)", - говорится в сообщении.
134 новых случая COVID-19 выявлено в населенных пунктах ЯНАО, а 13 новых случаев - среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 1872). Кроме того, за сутки подтверждено 86 случаев бессимптомного носительства COVID-19 в ЯНАО: 49 – среди вахтовых рабочих, 37 – в населенных пунктах, уточняет штаб.
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