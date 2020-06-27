ЦИК проверит жалобы на невыдачу масок и перчаток на участках

"Если у нас из какого-то региона будет поступать большое количество жалоб, что где-то не выдают СИЗ, сразу будем направлять нашу группу из контрольного управления финансового. Сами понимаете, чем это для вас чревато. Будем выяснять, куда это все ушло, если этого нет на участках", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в субботу.