https://ria.ru/20200627/1573559080.html
Гутерреш назвал отношения между Россией, Китаем и США дисфункциональными
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью немецкому изданию Welt назвал дисфункциональными отношения между тремя наиболее важными, по его словам,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:03
2020-06-27T15:03
россия
антониу гутерреш
китай
оон
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антониу гутерреш, китай, оон, сша, в мире
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
в интервью немецкому изданию Welt
назвал дисфункциональными отношения между тремя наиболее важными, по его словам, членами Совета Безопасности ООН
- США
, Россией
и Китаем
.
"ООН - это не союз демократий. Здесь собираются все страны на Земле - и это неизбежно приводит к разногласиям. Кроме того, многие органы по-прежнему работают так же, как 75 лет назад. Совет безопасности отражает ситуацию в мире после Второй мировой войны, что может невероятно затруднить разрешение кризисов сегодняшнего дня. Кроме того, отношения между тремя его важнейшими членами - США, Россией, Китаем - в настоящее время, скажем так, довольно дисфункциональны", - заявил Гутерреш в интервью, приуроченном к 75-летию подписания устава ООН.
Касательно оценок деятельности Совета ООН по правам человека Гутерреш выразил уверенность в том, что этот орган играет очень важную роль.
"В прошлом году ООН более 7,5 тысячи раз направляла наблюдателей для проверки соблюдения прав человека. Так что мы многое делаем", - сказал Гутерреш, отметив, тем не менее, что необходимо подумать о том, как "улучшить рабочие процессы" в данном правозащитном органе.