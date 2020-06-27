Гутерреш назвал отношения между Россией, Китаем и США дисфункциональными

"ООН - это не союз демократий. Здесь собираются все страны на Земле - и это неизбежно приводит к разногласиям. Кроме того, многие органы по-прежнему работают так же, как 75 лет назад. Совет безопасности отражает ситуацию в мире после Второй мировой войны, что может невероятно затруднить разрешение кризисов сегодняшнего дня. Кроме того, отношения между тремя его важнейшими членами - США, Россией, Китаем - в настоящее время, скажем так, довольно дисфункциональны", - заявил Гутерреш в интервью, приуроченном к 75-летию подписания устава ООН.