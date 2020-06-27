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Гутерреш назвал отношения между Россией, Китаем и США дисфункциональными
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью немецкому изданию Welt назвал дисфункциональными отношения между тремя наиболее важными, по его словам,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:03
россия
антониу гутерреш
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сша
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РИА Новости
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353
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россия, антониу гутерреш, китай, оон, сша, в мире

Гутерреш назвал отношения между Россией, Китаем и США дисфункциональными

15:03 27.06.2020
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
© AP Photo / K.M. Chaudary
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью немецкому изданию Welt назвал дисфункциональными отношения между тремя наиболее важными, по его словам, членами Совета Безопасности ООН - США, Россией и Китаем.
"ООН - это не союз демократий. Здесь собираются все страны на Земле - и это неизбежно приводит к разногласиям. Кроме того, многие органы по-прежнему работают так же, как 75 лет назад. Совет безопасности отражает ситуацию в мире после Второй мировой войны, что может невероятно затруднить разрешение кризисов сегодняшнего дня. Кроме того, отношения между тремя его важнейшими членами - США, Россией, Китаем - в настоящее время, скажем так, довольно дисфункциональны", - заявил Гутерреш в интервью, приуроченном к 75-летию подписания устава ООН.
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Касательно оценок деятельности Совета ООН по правам человека Гутерреш выразил уверенность в том, что этот орган играет очень важную роль.
"В прошлом году ООН более 7,5 тысячи раз направляла наблюдателей для проверки соблюдения прав человека. Так что мы многое делаем", - сказал Гутерреш, отметив, тем не менее, что необходимо подумать о том, как "улучшить рабочие процессы" в данном правозащитном органе.
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РоссияАнтониу ГутеррешКитайООНСШАВ мире
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