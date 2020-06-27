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Международная продуктовая выставка пройдет в провинции Хунань в сентябре
Китайское международное продовольственное ЭКСПО-2020 состоится в сентябре в провинции Хунань (Центральный Китай). РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:02
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хунань, китай, чанша, в мире

Международная продуктовая выставка пройдет в провинции Хунань в сентябре

15:02 27.06.2020
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CC BY-SA 4.0 / Yinsanhen / Город Чанша
Город Чанша
CC BY-SA 4.0 / Yinsanhen /
Город Чанша. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайское международное продовольственное ЭКСПО-2020 состоится в сентябре в провинции Хунань (Центральный Китай).
Выставка продуктов питания продлится с 18 по 20 сентября в городе Чанша, административном центре провинции Хунань.
В этом году в рамках ЭКСПО будут установлены семь павильонов общей площадью 100 тысяч квадратных метров. Организаторы планируют пригласить не менее 2 тыс. экспонентов, сообщило провинциальное управление коммерции.
В ходе выставки будут организованы более 20 основных мероприятий, включая форумы и конкурсы.
В целях обеспечения безопасности гостей и участников, будет создана специальная команда, отвечающая за противоэпидемические мероприятия.
Первое Китайское международное продуктовое ЭКСПО прошло в городе Чанша в 2016 году.
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