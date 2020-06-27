Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573558978.html
В Белоруссии выявили 382 новых случая заражения коронавирусом
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 382, до 61 095, умерли еще четыре человека, всего скончались 377 пациентов, сообщила... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_34f0d16f06165eec87f89a01f899e3ef.jpg
https://ria.ru/20200626/1573524028.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_34f0d16f06165eec87f89a01f899e3ef.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_9548cc40130704e29a0bbe42ba7c62e9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_239:0:2287:2048_1400x0_80_0_0_8344a91f2ebb1eb08a01206430ffbf79.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии выявили 382 новых случая заражения коронавирусом

15:00 27.06.2020 (обновлено: 15:01 27.06.2020)
304
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 382, до 61 095, умерли еще четыре человека, всего скончались 377 пациентов, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.
Ранее максимальный прирост в республике за сутки достигал 973 инфицированных, затем постепенно этот показатель составил менее 500. Накануне минздрав сообщил о существенном сокращении суточного прироста новых случаев COVID-19 - до 331. Всего, по данным на пятницу, было зарегистрировано 60 713 фактов инфицирования и 373 умерших пациента.
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Вчера, 16:15Распространение нового коронавируса
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 60 713
"Зарегистрированы 61 095 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 959 880 тестов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 377 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
"В Беларуси на 27 июня выздоровели и выписаны 44 126 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - отмечается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
201003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Франция
У побережья Франции произошло землетрясение магнитудой 4,5
Врачи в госпитале
В ЯНАО почти 30 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Минск
Медики пообещали вскоре снять запрет на питье воды в двух районах Минска
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса Ангара-А5
На Восточном не успеют достроить инфраструктуру для "Ангары" к сроку
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Гутерреш назвал отношения между Россией, Китаем и США дисфункциональными
Сотрудники полиции в Берлине
В Берлине проходит мирная демонстрация Black lives matter
Сотрудник избирательного участка в Чите
ЦИК проверит жалобы на невыдачу масок и перчаток на участках
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства Великобритании в Москве
Посольство Британии в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря
В Калининградской области в июле стартует оздоровительная программа
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Швейцарии выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом
Загрязнение реки
На поверхности реки в Химках выявили загрязнение
Дворец спорта в Минске
В двух районах Минска сняли ограничения на использование воды
Майдан Независимости в Киеве
В Киеве проходит акция с требованием легализовать медицинский каннабис
Кафедральный собор в Калининграде
Калининградские власти отменили обсервацию для приезжающих в регион
Мужчина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Серьезных проблем по голосованию в Москве нет, сообщил штаб по наблюдению
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:31В Челябинске проверяют инцидент с юристом, вытолкнувшим клиента на улицу
17:28Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма
17:20Главный санитарный врач Украины хочет участвовать в выборах президента
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
Лента новостейМолния