https://ria.ru/20200627/1573558978.html
В Белоруссии выявили 382 новых случая заражения коронавирусом
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 382, до 61 095, умерли еще четыре человека, всего скончались 377 пациентов, сообщила... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:00
2020-06-27T15:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_34f0d16f06165eec87f89a01f899e3ef.jpg
https://ria.ru/20200626/1573524028.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_34f0d16f06165eec87f89a01f899e3ef.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_9548cc40130704e29a0bbe42ba7c62e9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_239:0:2287:2048_1400x0_80_0_0_8344a91f2ebb1eb08a01206430ffbf79.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, белоруссия, в мире
МИНСК, 27 июн – РИА Новости.
Число зарегистрированных случаев COVID-19
в Белоруссии
за сутки выросло на 382, до 61 095, умерли еще четыре человека, всего скончались 377 пациентов, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.
Ранее максимальный прирост в республике за сутки достигал 973 инфицированных, затем постепенно этот показатель составил менее 500. Накануне минздрав сообщил о существенном сокращении суточного прироста новых случаев COVID-19 - до 331. Всего, по данным на пятницу, было зарегистрировано 60 713 фактов инфицирования и 373 умерших пациента.
"Зарегистрированы 61 095 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 959 880 тестов", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 377 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
"В Беларуси на 27 июня выздоровели и выписаны 44 126 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - отмечается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.