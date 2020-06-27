В Белоруссии выявили 382 новых случая заражения коронавирусом

Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев Число зарегистрированных случаев COVID-19 Белоруссии за сутки выросло на 382, до 61 095, умерли еще четыре человека, всего скончались 377 пациентов, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.

Ранее максимальный прирост в республике за сутки достигал 973 инфицированных, затем постепенно этот показатель составил менее 500. Накануне минздрав сообщил о существенном сокращении суточного прироста новых случаев COVID-19 - до 331. Всего, по данным на пятницу, было зарегистрировано 60 713 фактов инфицирования и 373 умерших пациента.

"Зарегистрированы 61 095 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 959 880 тестов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 377 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

"В Беларуси на 27 июня выздоровели и выписаны 44 126 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - отмечается в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.