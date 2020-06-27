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У побережья Франции произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Атлантическом океане у северо-западного побережья Франции, сообщает сейсмологическая служба французского комиссариата... РИА Новости, 27.06.2020
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У побережья Франции произошло землетрясение магнитудой 4,5

14:58 27.06.2020
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Франция. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Атлантическом океане у северо-западного побережья Франции, сообщает сейсмологическая служба французского комиссариата по атомной энергии (CEA).
Землетрясение было зафиксировано в 10.59 по времени UTC (13.59 мск). Эпицентр располагался в 105 километрах к юго-западу от небольшого города Дуарнене в департаменте Финистер. По данным европейского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине двух километров.
На данный момент о жертвах и разрушениях не сообщается.
Сейсмограф. Архивное фото
Вчера, 11:07
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5
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