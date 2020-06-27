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У побережья Франции произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Атлантическом океане у северо-западного побережья Франции, сообщает сейсмологическая служба французского комиссариата... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:58
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