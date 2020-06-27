На Восточном не успеют достроить инфраструктуру для "Ангары" к сроку

"После первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" (август 2023 г.) работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 г. Это обусловлено необходимостью выполнения всех 19 мероприятий, финансирование которых предусмотрено подпрограммой "Развитие космодрома Восточный на период 2017-2025 годов" Федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", - говорится в материалах госкорпорации.