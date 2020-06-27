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На Восточном не успеют достроить инфраструктуру для "Ангары" к сроку
Необходимую инфраструктуру для проведения пусков тяжелых ракет "Ангара" не смогут достроить к 2023 году, на завершение работ потребуется еще два года,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:58
восточный (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
союз
роскосмос
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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восточный (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), союз, роскосмос

На Восточном не успеют достроить инфраструктуру для "Ангары" к сроку

14:58 27.06.2020
353
© Фото : официальный аккаунт Министерства обороны РФ в TwitterПуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5"
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса Ангара-А5
© Фото : официальный аккаунт Министерства обороны РФ в Twitter
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5". Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Необходимую инфраструктуру для проведения пусков тяжелых ракет "Ангара" не смогут достроить к 2023 году, на завершение работ потребуется еще два года, сообщается в материалах на сайте госкорпорации "Роскосмос".
"После первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" (август 2023 г.) работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 г. Это обусловлено необходимостью выполнения всех 19 мероприятий, финансирование которых предусмотрено подпрограммой "Развитие космодрома Восточный на период 2017-2025 годов" Федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", - говорится в материалах госкорпорации.
Таким образом повторяется ситуация со строительством первой очереди космодрома, когда пуск ракеты "Союз-2" был проведен в 2016 году, но за прошедшие с тех пор четыре года инфраструктура так и не достроена.
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Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)СоюзРоскосмос
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Денис Захаров
1840003
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