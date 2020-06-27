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Посольство Британии в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Британские дипломаты вывесили на здании посольства в Москве радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:57
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лгбт-сообщество
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владимир путин
великобритания
москва
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На лицо пропаганда гомосятины! Выслать посла Британии и США!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Посольство Британии в Москве вывесило флаг ЛГБТ

14:56 27.06.2020 (обновлено: 15:57 27.06.2020)
23374
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства Великобритании в Москве
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства Великобритании в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Британские дипломаты вывесили на здании посольства в Москве радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.
"Таким образом мы хотим выразить солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества в России и во всем мире", — говорится на официальной странице диппредставительства в твиттере.
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
25 июня, 18:38
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Как заявили дипломаты, представители сексуальных меньшинств "не требуют особых привилегий", а лишь "достойного и уважительного отношения к себе" и прав, которые имеют остальные люди.
Позавчера подобную акцию провела и американская дипмиссия в Москве. Позднее ЛГБТ-флаг сняли со здания посольства США.
В Кремле подчеркнули, что любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России недопустимы.
В 2013 году президент Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, юридическим — до миллиона. Более жесткое наказание последует за такую пропаганду "с применением СМИ или интернета". При этом российский лидер не раз заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет
Гей-парад
2 сентября 2019, 08:00
Гена гомосексуальности нет. Почему это плохая новость
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Посольство Великобритании в РФПосольство США в РФРоссияЛГБТ-сообществоДмитрий ПесковВладимир ПутинВеликобританияМоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
На лицо пропаганда гомосятины! Выслать посла Британии и США!
27 июня, 15:14
Станислав Брукс
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Своим привет передают, видимо
27 июня, 15:03
Алексей Князев
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