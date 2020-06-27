Медики пообещали вскоре снять запрет на питье воды в двух районах Минска

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Санитарно-гигиеническая служба в ближайшее время отменит запрет на употребление для питья воды из водопроводной системы в двух районах на западе Санитарно-гигиеническая служба в ближайшее время отменит запрет на употребление для питья воды из водопроводной системы в двух районах на западе Минска , где ее качество резко ухудшилось в среду, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.

В среду жители двух районов белорусской столицы - Фрунзенского и Московского - с населением до 800 тысяч человек, а также смежных кварталов соседних районов столкнулись с резким ухудшением качества воды, в частности, неприятным запахом. В эти районы был организован подвоз воды в автоцистернах, поскольку воду из водопровода власти рекомендовали не пить. Городское предприятие "Минскводоканал" утром в пятницу заявило со ссылкой на данные своей лаборатории, что вода в распределительной сети соответствует нормативам и показателям качества. Однако медики не сняли запрет на употребление воды из-под крана для питья, отметив, что результаты отобранных проб свидетельствуют о проблемах с качеством воды на отдельных объектах.

"Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах будут сняты в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что санитарно-гигиеническая служба города в вечернее и ночное время проверила 108 проб воды во Фрунзенском, Московском и Центральном районах Минска. Результаты лабораторного контроля, как сообщается, показали, что вода соответствует требованиям по исследуемым органолептическим и физико-химическим показателям, в том числе по хлорорганическим соединениям.

В сообщении подчеркивается, что более чем сутки по Фрунзенскому району не регистрируются пробы с отклонением от нормативных требований. По Московскому району (квартал Громова - Рафиева и прилегающие улицы) утром 26 июня отмечались отклонения по физико-химическому показателю в трех образцах по допустимой концентрации хлорорганических соединений, заявляет ведомство. "По результатам проб, отобранных днем, вечером и утром 27 июня - вода соответствует всем требованиям", - говорится в сообщении.

Специалисты минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе в круглосуточном режиме, подчеркнули в пресс-службе.