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Медики пообещали вскоре снять запрет на питье воды в двух районах Минска
Санитарно-гигиеническая служба в ближайшее время отменит запрет на употребление для питья воды из водопроводной системы в двух районах на западе Минска, где ее... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:53
минск
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минск, в мире

Медики пообещали вскоре снять запрет на питье воды в двух районах Минска

14:53 27.06.2020
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© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск
© Depositphotos / 3114635_clashot
Минск . Архивное фото
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Санитарно-гигиеническая служба в ближайшее время отменит запрет на употребление для питья воды из водопроводной системы в двух районах на западе Минска, где ее качество резко ухудшилось в среду, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.
В среду жители двух районов белорусской столицы - Фрунзенского и Московского - с населением до 800 тысяч человек, а также смежных кварталов соседних районов столкнулись с резким ухудшением качества воды, в частности, неприятным запахом. В эти районы был организован подвоз воды в автоцистернах, поскольку воду из водопровода власти рекомендовали не пить. Городское предприятие "Минскводоканал" утром в пятницу заявило со ссылкой на данные своей лаборатории, что вода в распределительной сети соответствует нормативам и показателям качества. Однако медики не сняли запрет на употребление воды из-под крана для питья, отметив, что результаты отобранных проб свидетельствуют о проблемах с качеством воды на отдельных объектах.
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"Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах будут сняты в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что санитарно-гигиеническая служба города в вечернее и ночное время проверила 108 проб воды во Фрунзенском, Московском и Центральном районах Минска. Результаты лабораторного контроля, как сообщается, показали, что вода соответствует требованиям по исследуемым органолептическим и физико-химическим показателям, в том числе по хлорорганическим соединениям.
В сообщении подчеркивается, что более чем сутки по Фрунзенскому району не регистрируются пробы с отклонением от нормативных требований. По Московскому району (квартал Громова - Рафиева и прилегающие улицы) утром 26 июня отмечались отклонения по физико-химическому показателю в трех образцах по допустимой концентрации хлорорганических соединений, заявляет ведомство. "По результатам проб, отобранных днем, вечером и утром 27 июня - вода соответствует всем требованиям", - говорится в сообщении.
Специалисты минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе в круглосуточном режиме, подчеркнули в пресс-службе.
Как ранее сообщали городские власти, в качестве наиболее вероятной причины произошедшего рассматривается проблема с водоводом №3, где около месяца выполнялись ремонтные работы по замене участка. Предполагается, что за время ремонта в части водопровода вода в условиях жары застоялась и при запуске водопровода попала в систему.
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Вчера, 14:48
Медики заявили о нестабильной ситуации с качеством воды в Минске
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