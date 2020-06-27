https://ria.ru/20200627/1573558511.html
В море у берегов Ливии погибли шесть мигрантов
Шесть мигрантов погибли и 93 были спасены у берегов Ливии, когда они пытались пересечь Средиземное море, заявила Международная организация по миграции (МОМ) в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:51
2020-06-27T14:51
средиземное море
ливия
хомс (город)
в мире
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https://ria.ru/20200211/1564567553.html
1
средиземное море
ливия
хомс (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154849/23/1548492341_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_5fbb6edf00b483533b9b5125788bfcb0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
средиземное море, ливия, хомс (город), в мире