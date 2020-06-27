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В море у берегов Ливии погибли шесть мигрантов
Шесть мигрантов погибли и 93 были спасены у берегов Ливии, когда они пытались пересечь Средиземное море, заявила Международная организация по миграции (МОМ) в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:51
средиземное море
ливия
хомс (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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средиземное море, ливия, хомс (город), в мире

В море у берегов Ливии погибли шесть мигрантов

14:51 27.06.2020
1924
© AP Photo / Olmo CalvoЛодка со спасенными мигрантами
Лодка со спасенными мигрантами
© AP Photo / Olmo Calvo
Лодка со спасенными мигрантами. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Шесть мигрантов погибли и 93 были спасены у берегов Ливии, когда они пытались пересечь Средиземное море, заявила Международная организация по миграции (МОМ) в субботу.
"Прошлой ночью береговая охрана вернула в Ливию, город Хомс 93 мигранта. Среди них была женщина, которая родила ребенка, находясь в резиновой лодке. Мигранты сообщили сотрудникам МОМ, что по дороге погибли шесть человек", - говорится в сообщении организации в Twitter.
Отмечается, что всех спасенных мигрантов после высадки отпустили.
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
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Средиземное мореЛивияХомс (город)В мире
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