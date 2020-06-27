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В Берлине проходит мирная демонстрация Black lives matter
Мирная демонстрация Black lives matter ("Черные жизни имеют значение") проходит в субботу в Берлине с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, передает... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:50
берлин (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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берлин (город), в мире

В Берлине проходит мирная демонстрация Black lives matter

14:50 27.06.2020
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© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Мирная демонстрация Black lives matter ("Черные жизни имеют значение") проходит в субботу в Берлине с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторами выступили базирующиеся в Берлине активистки. Организаторы хотят почтить память афроамериканца Джорджа Флойда, чья гибель во время задержания полицией в Миннесоте спровоцировала масштабные акции протеста в США и других странах мира. Кроме того, организаторы хотят добиться "человечности людей друг к другу" и повысить осведомленность и информированность молодого поколения о расовом равенстве.
Акция проходит на перекрытом полицией участке Улицы 17 июня у Колонны победы - памятника объединительным воинам Германии 1871 года. На асфальте нанесены скотчем отметки, на которые участники ориентируются для того, чтобы соблюдать дистанцию друг с другом. Рядом с помостом, с которого выступают ораторы, стоит фургон полиции, на котором установлено электронное табло с бегущей строкой "Пожалуйста, помните о минимальной дистанции в 1,5 метра и масках, спасибо".
В Берлине в субботу солнечно и жарко, +31 градус по Цельсию, организаторы заранее просили людей приносить с собой воду. До начала акции участники сидели под тенью деревьев парка Тиргартен, через который пролегает улица 17 июня. Начиная акцию (около 12:45 по местному времени, 13.45 мск), организаторы призвали людей выйти на проезжую часть, отметив, что "не надо стоять в стороне, места хватит всем".
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
25 июня, 14:23Акценты
Оказывается, "особенные" марксисты. Кто борется за права афроамериканцев?Капитализм по-американски под угрозой. Нашла коса на камень. Борьба за права черных оказалась перемешана еще и с марксизмом. О такой ядерной смеси пишут местные СМИ.
С речами выступили организаторы, их выступления прерывались песнями и лозунгами Black lives matter, "No justice - no peace" ("Нет справедливости - нет мира" - оба лозунга используются в США борцами с расовой дискриминацией).
После вступительных речей организаторы попросили всех желающих выступить подниматься на сцену, что некоторые из пришедших и сделали. Большинство говорят о личном опыте проживания в Германии, но некоторые поднимают проблему ситуации с неравенством в других странах.
В настоящее время участники акции продолжают прибывать. По оценкам полиции, в акции принимают участие порядка 500 человек, однако они ожидают, что на пике митинга их может быть больше.
"Организаторы заявили от тысячи до полутора тысяч. Не исключаем таких цифр", - заявила РИА Новости представительница полиции.
Аналогичная акция на Александерплатц 6 июня собрала значительно больше людей, тогда полиция сообщила о 15 тысячах участников.
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17 июня, 06:00
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По городам США и Европы прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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