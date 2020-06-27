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Калининградские власти отменили обсервацию для приезжающих в регион
Калининградские власти отменили 14-дневную обсервацию, которая была обязательной из-за распространения коронавируса, для всех приезжающих в область из других... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, калининградская область, общество

Калининградские власти отменили обсервацию для приезжающих в регион

14:45 27.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКафедральный собор в Калининграде
Кафедральный собор в Калининграде
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЛИНИНГРАД, 27 июн - РИА Новости. Калининградские власти отменили 14-дневную обсервацию, которая была обязательной из-за распространения коронавируса, для всех приезжающих в область из других российских регионов, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
"Снимается режим обсервации для граждан, прилетающих и приезжающих в Калининградскую область из других регионов России. Для граждан из-за рубежа двухнедельная изоляция сохраняется", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в связи с возобновлением железнодорожного сообщения с 1 июля на пункте пропуска Чернышевское, а также на всех станциях и вокзалах вводится обязательная термометрия, проверка на наличие признаков ОРВИ приезжающих, отметили в правительстве.
С 22 июня региональные власти отменили обсервацию и самоизоляцию тем прибывающим в калининградский аэропорт Храброво из других российских регионов, кто имеет регистрацию в Калининградской области, жилье в собственности и арендует его, либо подтверждение об оплате услуг проживания в гостинице на срок более двух дней. Жители старше 65 лет продолжают находиться в самоизоляции до 10 июля. Также продолжается масочный режим в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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