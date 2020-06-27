Калининградские власти отменили обсервацию для приезжающих в регион

"Снимается режим обсервации для граждан, прилетающих и приезжающих в Калининградскую область из других регионов России. Для граждан из-за рубежа двухнедельная изоляция сохраняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с возобновлением железнодорожного сообщения с 1 июля на пункте пропуска Чернышевское, а также на всех станциях и вокзалах вводится обязательная термометрия, проверка на наличие признаков ОРВИ приезжающих, отметили в правительстве.

С 22 июня региональные власти отменили обсервацию и самоизоляцию тем прибывающим в калининградский аэропорт Храброво из других российских регионов, кто имеет регистрацию в Калининградской области, жилье в собственности и арендует его, либо подтверждение об оплате услуг проживания в гостинице на срок более двух дней. Жители старше 65 лет продолжают находиться в самоизоляции до 10 июля. Также продолжается масочный режим в общественных местах.