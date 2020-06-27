Эксперт: участие Китая в параде Победы говорит о высоком уровне отношений

МОСКВА, 27 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". На Красной площади 24 июня в Москве состоялся Парад Победы, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. По приглашению российской стороны На Красной площади 24 июня в Москве состоялся Парад Победы, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. По приглашению российской стороны Китай направил для участия в мероприятии делегацию и почетный караул НОАК численностью 105 военнослужащих.

С 1995 года военный парад, посвященный празднованию Дня Победы, было принято проводить в России ежегодно 9 мая. Несмотря на глобальную пандемию коронавируса, Владимир Путин все же принял решение о проведении военного парада на Красной площади 24 июня. Дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 1945 году Советская Красная Армия провела первый торжественный Парад Победы в Москве. Участие почетного караула НОАК в этом мероприятии, как и пять лет назад, продемонстрировало высокий уровень российско-китайских отношений.

Данное событие высоко оценил президент Российско-китайского аналитического центра, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев. В интервью Медиакорпорации Китая он подчеркнул, что Китай и Россия стоят плечом к плечу, играя все более важную роль в поддержании мира и стабильности во всем мире. "Очень приятно видеть, когда вместе с российскими войсками по Красной площади маршируют расчеты других государств. Примечательно, что в этом году в Россию прибыли роты почётного караула Народно-освободительной армии Китая, которые уже во второй раз участвуют в данном параде после дебюта в 2015 году. Это позволяет нам быть еще более уверенными в устойчивом развитии российско-китайских отношений", -отметил Санакоев.

По его словам, 75 лет назад, столкнувшись с жестокими фашистскими захватчиками, китайский и русский народы объединили силы для защиты национального достоинства и справедливости. Сегодня в условиях беспрецедентных изменений в мире обе страны работают вместе для защиты мира и стабильности во всем мире.

Санакоев подчеркнул, что цель парада в том, чтобы отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне и сохранить память о вкладе Советского Союза в победу над фашистской Германией. Надо отстаивать правду о роли Советского Союза во Второй мировой войне, подчеркнул он.

"Победа во Второй мировой войне должна быть объявлена историческим достоянием человечества. В течение 75 лет в нашем современном мире сохраняется мир и стабильность. Победа во Второй мировой войне и правда о ней - драгоценное наследие для народов всего мира. Нельзя переписывать и очернять эту историю. Искажение итогов Второй мировой войны приведет к Третьей, которая принесет колоссальные потери и человеческие жертвы. Парад на Красной площади в честь 75-летия Победы демонстрирует уважение к истории, поможет не забывать историю и не забывать, кто принес величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить", - заявил Санакоев.

Он сообщил, что в последние годы международная ситуация осложнилась, наблюдается тенденция усиления политики односторонних действий. То, что некоторые страны пытаются в XXI веке "править" миром с помощью дубинок санкций и тарифов, - слишком устаревшее стремление. Их безответственное поведение должно быть осуждено миролюбивыми людьми всего мира.

Участие китайской делегации и почетного караула НОАК в Параде Победы на Красной площади рассказало о высоком уровне отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между государствами и армиями Китая и России, а также продемонстрировало то, что обе страны играют все более важную роль в обеспечении международной справедливости, безопасности и стабильности в мире.

"Россия и Китай стремятся к формированию многополярного мира, отличающегося открытостью, толерантностью и справедливостью. Выдвинутые обеими сторонами идеи о строительстве сообщества единой судьбы человечества и Евразийского экономического союза отвечают потребностям развития всего мира. Я уверен в том, что Россия будет прилагать дальнейшие с Китаем усилия для защиты мира и стабильности во всем мире", - отметил Санакоев.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь , китайская сторона готова совместно с Россией и международным обществом твердо придерживаться результатов Второй мировой войны, выступать против пересмотра итогов войны, против попыток оправдать акты агрессии. "Мы будем вместе обеспечивать достигнутый высокой ценой мир на нашей планете", - отметил китайский дипломат.