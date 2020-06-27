Самолет с медиками ФМБА прибыл в Байконур для борьбы со вспышкой COVID-19

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спецборт госкорпорации "Роскосмос" со сводным медицинским отрядом специалистов ФМБА России прибыл в субботу в аэропорт города Байконур, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Этим же рейсом прибыли аппараты ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты в достаточном количестве", - добавили в Роскосмосе.
Ранее сообщалось о том, что в городе Байконур, который расположен рядом с одноименным космодромом, введены усиленные меры профилактики в связи со вспышкой COVID-19.
В Роскосмосе отметили, что госкорпорация и ФМБА России предпринимает все необходимые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на комплексе Байконур.
Медицинское сопровождение комплекса Байконур осуществляет Центральная медико-санитарная часть номер 1 ФМБА России. Там работают шесть инфекционистов и восемь анестезиологов-реаниматологов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.