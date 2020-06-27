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Самолет с медиками ФМБА прибыл в Байконур для борьбы со вспышкой COVID-19
Спецборт госкорпорации "Роскосмос" со сводным медицинским отрядом специалистов ФМБА России прибыл в субботу в аэропорт города Байконур, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:38
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353
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коронавирус covid-19, роскосмос, байконур (город), общество

Самолет с медиками ФМБА прибыл в Байконур для борьбы со вспышкой COVID-19

14:38 27.06.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовЦентральная площадь города Байконура
Центральная площадь города Байконура
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Центральная площадь города Байконура. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спецборт госкорпорации "Роскосмос" со сводным медицинским отрядом специалистов ФМБА России прибыл в субботу в аэропорт города Байконур, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Этим же рейсом прибыли аппараты ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты в достаточном количестве", - добавили в Роскосмосе.
Пусковая площадка на космодроме Байконур. Архивное фото
Вчера, 17:26Распространение нового коронавируса
"Роскосмос" рассказал о работе Байконура в условиях вспышки COVID-19
Ранее сообщалось о том, что в городе Байконур, который расположен рядом с одноименным космодромом, введены усиленные меры профилактики в связи со вспышкой COVID-19.
В Роскосмосе отметили, что госкорпорация и ФМБА России предпринимает все необходимые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на комплексе Байконур.
Медицинское сопровождение комплекса Байконур осуществляет Центральная медико-санитарная часть номер 1 ФМБА России. Там работают шесть инфекционистов и восемь анестезиологов-реаниматологов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоскосмосБайконур (город)Общество
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