Самолет с медиками ФМБА прибыл в Байконур для борьбы со вспышкой COVID-19

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спецборт госкорпорации "Роскосмос" со сводным медицинским отрядом специалистов ФМБА России прибыл в субботу в аэропорт города Спецборт госкорпорации "Роскосмос" со сводным медицинским отрядом специалистов ФМБА России прибыл в субботу в аэропорт города Байконур , сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Этим же рейсом прибыли аппараты ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты в достаточном количестве", - добавили в Роскосмосе

Ранее сообщалось о том, что в городе Байконур, который расположен рядом с одноименным космодромом, введены усиленные меры профилактики в связи со вспышкой COVID-19.

В Роскосмосе отметили, что госкорпорация и ФМБА России предпринимает все необходимые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на комплексе Байконур.

Медицинское сопровождение комплекса Байконур осуществляет Центральная медико-санитарная часть номер 1 ФМБА России. Там работают шесть инфекционистов и восемь анестезиологов-реаниматологов.