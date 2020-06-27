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В Киеве проходит акция с требованием легализовать медицинский каннабис
Акция с требованием легализовать медицинский каннабис проходит возле здания офиса президента в Киеве, передает в субботу агентство "Укринформ". РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:38
ульяна супрун
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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ульяна супрун, владимир зеленский, киев, украина, в мире

В Киеве проходит акция с требованием легализовать медицинский каннабис

14:38 27.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМайдан Независимости в Киеве
Майдан Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Майдан Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Акция с требованием легализовать медицинский каннабис проходит возле здания офиса президента в Киеве, передает в субботу агентство "Укринформ".
Первой за использование марихуаны в медицинских целях на Украине выступила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, в настоящее время разрешена во многих странах. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что вопрос легализации марихуаны в стране неактуален.
"Мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам конституции, так и фундаментальным правам человека", - цитирует агентство организаторов акции.
Участие в акции принимают около 100 человек, они призывают президента Владимира Зеленского, правительство и депутатов принять меры по обеспечению доступа пациентов к лечению препаратами, содержащими каннабиноиды. Акция проходит мирно, некоторые участники держат плакаты с призывами выполнить их требования.
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