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В Киеве проходит акция с требованием легализовать медицинский каннабис
Акция с требованием легализовать медицинский каннабис проходит возле здания офиса президента в Киеве, передает в субботу агентство "Укринформ". РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:38
2020-06-27T14:38
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киев
украина
в мире
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киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяна супрун, владимир зеленский, киев, украина, в мире
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости.
Акция с требованием легализовать медицинский каннабис проходит возле здания офиса президента в Киеве
, передает в субботу агентство "Укринформ
".
Первой за использование марихуаны в медицинских целях на Украине
выступила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун
. По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, в настоящее время разрешена во многих странах. Президент Украины Владимир Зеленский
ранее заявлял, что вопрос легализации марихуаны в стране неактуален.
"Мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам конституции, так и фундаментальным правам человека", - цитирует агентство организаторов акции.
Участие в акции принимают около 100 человек, они призывают президента Владимира Зеленского, правительство и депутатов принять меры по обеспечению доступа пациентов к лечению препаратами, содержащими каннабиноиды. Акция проходит мирно, некоторые участники держат плакаты с призывами выполнить их требования.