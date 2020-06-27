Памфилова призвала следить, чтобы все голосовали по правилам

"Я прошу, дорогие мои коллеги, ни перед кем не пасуйте, известный пришел человек, звезда, супер-пупер-вип: температуру померили, на коврик встал, руки продезинфицировал, если пришел без маски и перчаток - выдали, надел. И любой должен делать все точно так же, как и остальные граждане", - сказала Памфилова журналистам.