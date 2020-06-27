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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Памфилова призвала следить, чтобы все голосовали по правилам
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала членов избиркомов следить за тем, чтобы все голосовали по правилам и не пасовать перед звездами и известными личностями. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:37
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
элла памфилова
цик рф
москва
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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мосгоризбирком, элла памфилова, цик рф, москва, общество

Памфилова призвала следить, чтобы все голосовали по правилам

14:37 27.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала членов избиркомов следить за тем, чтобы все голосовали по правилам и не пасовать перед звездами и известными личностями.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.
"Я прошу, дорогие мои коллеги, ни перед кем не пасуйте, известный пришел человек, звезда, супер-пупер-вип: температуру померили, на коврик встал, руки продезинфицировал, если пришел без маски и перчаток - выдали, надел. И любой должен делать все точно так же, как и остальные граждане", - сказала Памфилова журналистам.
Она подчеркнула, что можно попытаться проголосовать дважды, но второй голос все равно засчитан не будет.
Работа информационного центра ЦИК России
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"На определенном этапе все случаи двойного голосования выявляются", - сказала Памфилова.
Ранее журналист "Дождя" Павел Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Полиция Москвы начала административное расследование по этому поводу. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомЭлла ПамфиловаЦИК РФМоскваОбщество
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