В Норильск за сутки доставили 19 тонн сорбентов для сбора нефтепродуктов

"В Норильск из аэропорта "Жуковский" самолетом Ил-76 доставлены 19 тонн сорбентов, 1000 метров сорбирующих и 300 метров заградительных боновых заграждений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по состоянию на 06.00 мск субботы к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на месте аварии привлечены 473 человека и 235 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна.