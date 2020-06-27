https://ria.ru/20200627/1573557951.html
В Норильск за сутки доставили 19 тонн сорбентов для сбора нефтепродуктов
Транспортный самолет Ил-76 дополнительно доставил за минувшие сутки в Норильск еще почти 20 тонн сорбентов и около 1,5 километра боновых заграждений, сообщил... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:33
2020-06-27T14:33
разлив дизельного топлива в норильске
ил-76
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
норильск
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886934_7:0:633:352_1400x0_80_0_0_0020179d7d5049aeb40ced8875979e1d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия