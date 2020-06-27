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В Норильск за сутки доставили 19 тонн сорбентов для сбора нефтепродуктов
Транспортный самолет Ил-76 дополнительно доставил за минувшие сутки в Норильск еще почти 20 тонн сорбентов и около 1,5 километра боновых заграждений, сообщил... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:33
разлив дизельного топлива в норильске
ил-76
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильск за сутки доставили 19 тонн сорбентов для сбора нефтепродуктов

14:33 27.06.2020
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© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
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Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 дополнительно доставил за минувшие сутки в Норильск еще почти 20 тонн сорбентов и около 1,5 километра боновых заграждений, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб.
"В Норильск из аэропорта "Жуковский" самолетом Ил-76 доставлены 19 тонн сорбентов, 1000 метров сорбирующих и 300 метров заградительных боновых заграждений", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, по состоянию на 06.00 мск субботы к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на месте аварии привлечены 473 человека и 235 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
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Разлив дизельного топлива в НорильскеИл-76МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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