https://ria.ru/20200627/1573557898.html
На водоемах Норильска для сбора нефтепродуктов установили сто бонов
Сто линий боновых заграждений общей протяженностью более 11,1 километра уже установлены для сбора разлившихся нефтепродуктов на водоемах Норильска, сообщил РИА... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:31
2020-06-27T14:31
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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https://ria.ru/20200627/1573557775.html
https://ria.ru/20200627/1573548223.html
1
красноярский край
норильск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_0:0:1398:786_1400x0_80_0_0_d083b14980596f3ffe9bf9ac0e4a4100.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия