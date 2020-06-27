Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200627/1573557898.html
На водоемах Норильска для сбора нефтепродуктов установили сто бонов
Сто линий боновых заграждений общей протяженностью более 11,1 километра уже установлены для сбора разлившихся нефтепродуктов на водоемах Норильска, сообщил РИА... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:31
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_0:0:1398:786_1400x0_80_0_0_d083b14980596f3ffe9bf9ac0e4a4100.jpg
https://ria.ru/20200627/1573557775.html
https://ria.ru/20200627/1573548223.html
1
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_0:0:1398:786_1400x0_80_0_0_d083b14980596f3ffe9bf9ac0e4a4100.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_159:0:1303:858_1400x0_80_0_0_09d9d6e04d34f09ff39bba1c144ee560.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_302:0:1160:858_1400x0_80_0_0_edd843ac4369f58e8581c47930f79e8a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

На водоемах Норильска для сбора нефтепродуктов установили сто бонов

14:31 27.06.2020
115
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сто линий боновых заграждений общей протяженностью более 11,1 километра уже установлены для сбора разлившихся нефтепродуктов на водоемах Норильска, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб.
"Установлены 100 линий боновых заграждений протяженностью 11 километров 121 метр", - сказал собеседник агентства.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
14:28
Пробы не выявили превышения ПДК нефтепродуктов перед бонами в Норильске
По его словам, свободных емкостей для хранения собранных нефтепродуктов достаточно.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
09:29
Ликвидаторы аварии в Норильске собрали семь кубов топливно-водяной смеси
300010
Обсудить 1
Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
В Норильск за сутки доставили 19 тонн сорбентов для сбора нефтепродуктов
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Пробы не выявили превышения ПДК нефтепродуктов перед бонами в Норильске
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова призвала следить, чтобы все голосовали по правилам
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 60
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Главы Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии проголосовали по поправкам
Майдан Независимости в Киеве
В Киеве проходит акция с требованием легализовать медицинский каннабис
Место инцидента в Глазго
СМИ: сотрудников гостиницы предупреждали о поведении напавшего в Глазго
Центральная площадь города Байконура
Самолет с медиками ФМБА прибыл в Байконур для борьбы со вспышкой COVID-19
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк предоставит Украине заем в размере 350 миллионов долларов
Машины скорой помощи
В Липецкой области умер пятнадцатый пациент с коронавирусом
Кафедральный собор в Калининграде
Калининградские власти отменили обсервацию для приезжающих в регион
Аман Тулеев
В России выпустили книгу о жизни Амана Тулеева
Бейджик на груди волонтера
Ульяновскому медколледжу присвоят имя волонтера Анурьевой
Минск
Медики пообещали вскоре снять запрет на питье воды в двух районах Минска
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
Памфилова объяснила голосование в автобусах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:28Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма
17:20Главный санитарный врач Украины хочет участвовать в выборах президента
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
Лента новостейМолния