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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573557826.html
Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 60
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло за сутки с 59 до 61, сообщила администрация региона. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимирская область, общество

Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 60

14:29 27.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПередвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло за сутки с 59 до 61, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 26 июня их количество достигло 59.
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"За период наблюдения в области отмечено 61 летальный случай. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. Выздоровели в регионе 2543 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 26 июня – 70 человек", - говорится в сообщении.
Всего на территории Владимирской области зарегистрированы 4214 случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимирская областьОбщество
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