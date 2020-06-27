Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 60

"За период наблюдения в области отмечено 61 летальный случай. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. Выздоровели в регионе 2543 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 26 июня – 70 человек", - говорится в сообщении.