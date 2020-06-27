https://ria.ru/20200627/1573557826.html
Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 превысило 60
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло за сутки с 59 до 61, сообщила администрация региона. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:29
2020-06-27T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимирская область
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимирская область, общество