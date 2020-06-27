Пробы не выявили превышения ПДК нефтепродуктов перед бонами в Норильске

"В течение суток превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений не зафиксированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 привлечены 473 человека и 235 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна.