Ефремов выступил с политическим заявлением

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, обратился к общественности через своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом пишет газета "Московский комсомолец".
Защитник рассказал, что навестил артиста накануне, 26 июня, и Ефремов передал ему обращение, в котором коснулся своих политических взглядов, выступлений на канале "Гражданин поэт" и прокомментировал некоторые версии о причинах пьяного ДТП.
По словам Пашаева, к нему обращаются за комментариями украинские журналисты, которые считают дело Ефремова "политическим". Защитник рассказал об этих обращениях артисту и спросил его мнение.
"Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили", — сказал Пашаев.
Он подчеркнул, что в деле должен разбираться суд, а также передал слова Ефремова.
"Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина", — процитировал Пашаев актера.
Ефремов также отметил вклад президента в развитие культуры и удивился, почему он должен плохо относиться к человеку, который "кормит" людей искусства.
Что касается выступлений в проекте "Гражданин поэт", то Ефремов заявил, что он всего лишь актер.
"Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", — процитировал его Пашаев.
Как рассказывает юрист, актер получал оплату за чтение стихов и не задумывался, что это "чей-то инструмент". По словам Ефремова, похожие стихотворения в свое время писали и про других политических деятелей и события.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после ДТП актер попросил прощения у семьи погибшего и заявил, что честно понесет наказание. Однако родственники Захарова не приняли извинений и отказались от какой-либо материальной помощи со стороны Ефремова.
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