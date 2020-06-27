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Ефремов выступил с политическим заявлением
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, обратился к общественности через своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом пишет газета "Московский... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:48
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
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https://ria.ru/20200625/1573484712.html
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Михаил Ефремов не виновен так же как Серебренников
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва

Ефремов выступил с политическим заявлением

14:27 27.06.2020 (обновлено: 14:48 27.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, обратился к общественности через своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом пишет газета "Московский комсомолец".
Защитник рассказал, что навестил артиста накануне, 26 июня, и Ефремов передал ему обращение, в котором коснулся своих политических взглядов, выступлений на канале "Гражданин поэт" и прокомментировал некоторые версии о причинах пьяного ДТП.
По словам Пашаева, к нему обращаются за комментариями украинские журналисты, которые считают дело Ефремова "политическим". Защитник рассказал об этих обращениях артисту и спросил его мнение.
"Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили", — сказал Пашаев.
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Он подчеркнул, что в деле должен разбираться суд, а также передал слова Ефремова.
"Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина", — процитировал Пашаев актера.
Ефремов также отметил вклад президента в развитие культуры и удивился, почему он должен плохо относиться к человеку, который "кормит" людей искусства.
Что касается выступлений в проекте "Гражданин поэт", то Ефремов заявил, что он всего лишь актер.
"Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", — процитировал его Пашаев.
Как рассказывает юрист, актер получал оплату за чтение стихов и не задумывался, что это "чей-то инструмент". По словам Ефремова, похожие стихотворения в свое время писали и про других политических деятелей и события.
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ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после ДТП актер попросил прощения у семьи погибшего и заявил, что честно понесет наказание. Однако родственники Захарова не приняли извинений и отказались от какой-либо материальной помощи со стороны Ефремова.
Иван Охлобыстин
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1471079101094
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМосква
Популярные комментарии
Его заставили выступить с этим заявлением! Сам он ни за что бы так не сказал!
27 июня, 14:41
Naum Vygodsky
974110355
Михаил Ефремов не виновен так же как Серебренников
27 июня, 14:31
Сергей Писсов
1131014104
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