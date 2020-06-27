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Игорь Бутман: пандемия даст новый импульс креативным индустриям
Пандемия коронавируса, из-за которой появились множество новых онлайн-проектов, даст импульс креативным индустриям, породит новые идеи и возможности, считает... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:23
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, таврида (форум), игорь бутман

Игорь Бутман: пандемия даст новый импульс креативным индустриям

14:23 27.06.2020
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© Фото : из личного архива Игоря БутманаМариинский театр
Мариинский театр
© Фото : из личного архива Игоря Бутмана
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Пандемия коронавируса, из-за которой появились множество новых онлайн-проектов, даст импульс креативным индустриям, породит новые идеи и возможности, считает известный саксофонист Игорь Бутман.
"Я думаю, что для всей индустрии креативного сектора все вернется на круги своя, но с новыми идеями, с новыми возможностями. Мы все пересмотрели, узнали какие-то очень действенные вещи, такие как цифровые платформы, мы играем концерты… Я думаю, что это даст новый импульс", - заявил Бутман во время дискуссии "Искусство после: глобальный кризис или время возможностей" в рамках онлайн-конференции ArtTalk.
Артист также отметил, что во время изоляции музыканты все время занимаются и держат форму, записывают композиции в домашних условиях, которые неожиданно звучат хорошо. "Каждый в своей комнате записал на мобильный телефон без применения дорогостоящих супер микрофонов, и оказалось, что это здорово звучит. И тут думаешь, а может, стоит пересмотреть что-то и не стоит тратить столько денег", - рассказал Бутман.
На вопрос о том, возможно ли обучение с применением онлайн-технологий в "Академии Джаза", директором которой является Бутман, он ответил, что возможно.
"У нас нет другого выхода, но мы должны перестраиваться. Что нам делать? У нас есть талантливые люди, которые хотят играть на инструментах, у них сейчас есть платформы для выступлений, Интернет, телевидение. Они же должны все свое творческое начало, весь свой потенциал найти и выразить. Поэтому, конечно, все можно. Можно объяснить, как дуть в саксофон, и если человек талантлив, то он начнет дуть, а если он не талантлив, то нужны другие платформы", - заключил Бутман.
Фестиваль Таврида – АРТ
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КультураНовости культурыТаврида (форум)Игорь Бутман
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