Игорь Бутман: пандемия даст новый импульс креативным индустриям

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Пандемия коронавируса, из-за которой появились множество новых онлайн-проектов, даст импульс креативным индустриям, породит новые идеи и возможности, считает известный саксофонист Игорь Бутман.

"Я думаю, что для всей индустрии креативного сектора все вернется на круги своя, но с новыми идеями, с новыми возможностями. Мы все пересмотрели, узнали какие-то очень действенные вещи, такие как цифровые платформы, мы играем концерты… Я думаю, что это даст новый импульс", - заявил Бутман во время дискуссии "Искусство после: глобальный кризис или время возможностей" в рамках онлайн-конференции ArtTalk.

Артист также отметил, что во время изоляции музыканты все время занимаются и держат форму, записывают композиции в домашних условиях, которые неожиданно звучат хорошо. "Каждый в своей комнате записал на мобильный телефон без применения дорогостоящих супер микрофонов, и оказалось, что это здорово звучит. И тут думаешь, а может, стоит пересмотреть что-то и не стоит тратить столько денег", - рассказал Бутман.

На вопрос о том, возможно ли обучение с применением онлайн-технологий в "Академии Джаза", директором которой является Бутман, он ответил, что возможно.