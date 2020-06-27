https://ria.ru/20200627/1573557435.html
СМИ: сотрудников гостиницы предупреждали о поведении напавшего в Глазго
Сотрудников гостиницы в шотландском городе Глазго, где в пятницу были ранены шесть человек, ранее предупреждали о том, что совершивший нападение психически... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:20
2020-06-27T14:20
глазго (город)
африка
в мире
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https://ria.ru/20200626/1573536188.html
глазго (город)
африка
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глазго (город), африка, в мире