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СМИ: сотрудников гостиницы предупреждали о поведении напавшего в Глазго
Сотрудников гостиницы в шотландском городе Глазго, где в пятницу были ранены шесть человек, ранее предупреждали о том, что совершивший нападение психически... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:20
глазго (город)
африка
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глазго (город), африка, в мире

СМИ: сотрудников гостиницы предупреждали о поведении напавшего в Глазго

14:20 27.06.2020
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© REUTERS / @JATV_SCOTLANDМесто инцидента в Глазго
Место инцидента в Глазго
© REUTERS / @JATV_SCOTLAND
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сотрудников гостиницы в шотландском городе Глазго, где в пятницу были ранены шесть человек, ранее предупреждали о том, что совершивший нападение психически неуравновешен, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает телеканал, мигранты, проживавшие в гостинице, сообщали местному координатору о том, что живущий рядом с ними человек (по утверждению канала - суданец) ведет себя странно. Накануне нападения, около 23.00, координатор, который занимается вопросами предоставления убежища, позвонил в гостиницу на ресепшн и передал эту информацию сотрудникам.
В пятницу в гостинице в центре Глазго неизвестный с ножом нападал на находившихся в здании людей. Подозреваемый, который действовал в одиночку, застрелен полицией, причины произошедшего неизвестны. В гостинице размещались мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца. Свидетели говорят, что среди пострадавших есть выходцы из Африки. Как сообщила полиция, инцидент не рассматривается как теракт.
Полицейские на месте инцидента в Глазго
Вчера, 19:31
Полиция не считает инцидент в Глазго терактом
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Глазго (город)АфрикаВ мире
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