СМИ: сотрудников гостиницы предупреждали о поведении напавшего в Глазго

Как отмечает телеканал, мигранты, проживавшие в гостинице, сообщали местному координатору о том, что живущий рядом с ними человек (по утверждению канала - суданец) ведет себя странно. Накануне нападения, около 23.00, координатор, который занимается вопросами предоставления убежища, позвонил в гостиницу на ресепшн и передал эту информацию сотрудникам.