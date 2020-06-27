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В Подмосковье ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду
Гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду ожидается в ближайший час на территории Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:17
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)

В Подмосковье ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду

14:17 27.06.2020
745
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду ожидается в ближайший час на территории Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В ближайший час с сохранением до 20.00 27 июня местами в Московской области ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду", – сказал собеседник агентства.
Спасатели призывают жителей и гостей Подмосковья быть внимательными и строго соблюдать правила личной безопасности.
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ПогодаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
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