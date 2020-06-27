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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573557318.html
Памфилова объяснила голосование в автобусах
Нет никакой проблемы в том, чтобы в российской глубинке использовать автобусы для голосования по поправкам, главное, чтобы там присутствовали наблюдатели,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:16
голосование по поправкам в конституцию
россия
майя гришина
николай булаев
элла памфилова
конституция рф
цик рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, майя гришина, николай булаев, элла памфилова, конституция рф, цик рф, общество

Памфилова объяснила голосование в автобусах

14:16 27.06.2020
440
© РИА Новости / пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
© РИА Новости / пресс-служба ЦИК РФ
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нет никакой проблемы в том, чтобы в российской глубинке использовать автобусы для голосования по поправкам, главное, чтобы там присутствовали наблюдатели, заявили в ЦИК.
В информцентре ЦИК в субботу представили видео из Татарстана, где видно, что голосование проходит в автобусах.
"Мы специально принимаем такое решение, исходя из того, что у нас есть дальние поселения даже в центральной полосе России, небольшие совсем. Люди живут пожилые, приписаны к какому-то УИК, который находится в городе, автобус ходит редко, дорога не всегда хорошая. То есть… трудно добираться, поэтому мы приняли такое решение оборудовать автобусы", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она добавила, что в использовании автобусов для голосования "никакой проблемы нет, это удобно", но подчеркнула, что обязательно должны присутствовать наблюдатели.
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"Обеспечены сполна". Памфилова о соблюдении санитарных норм на участках
"Наши коллеги предусмотрели такую возможность (голосование в автобусах), тут есть важный момент: такая ситуация исключает зависимость от погодных условий", - пояснила в свою очередь секретарь ЦИК Майя Гришина.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что рейсовые автобусы для голосования не используются.
"Странный был комментарий, что останавливается рейсовый автобус, в него вносят стол и начинается голосование. Это шулерское передёргивание информации, вот, дескать, остановили автобус, в него внесли стол и тут же стали голосовать. Понятно, что это не рейсовый автобус, а автобус специально оборудованный", - сообщил он.
Голосование по поправкам в Конституцию. День второй
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
1 из 13

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.

Жители на избирательном участке в Москве, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
2 из 13

Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
3 из 13

Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.

Избирательный участок в Москве, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
4 из 13

По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.

Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
5 из 13

К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.

Мужчина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
6 из 13

Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Брошюра с текстом Конституции РФ в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
7 из 13

Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
8 из 13

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
9 из 13

Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.

Женщина во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на мобильном избирательном пункте во дворе жилого дома в Екатеринбурге
10 из 13

Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
11 из 13

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
12 из 13

Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Казани
13 из 13

А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 13

Владимир Жириновский опустил бюллетень на участке 2714 в одной из московских школ. На голосование лидер ЛДПР принес экземпляр Конституции с собственными пометками.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Всего в Москве работает более 3,6 тысячи избирательных участков.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Кроме того, столица выступает одним из двух пилотных регионов, где проходит электронное голосование.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 13

По данным оперативного штаба, жители пилотных регионов активно голосуют онлайн.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 13

К 10:20 по московскому времени явка на электронное голосование превысила 50 процентов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Дистанционное электронное голосование проходит с 25 июня по 30 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Экземпляр Основного закона в руках лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Екатеринбург — один из тех городов, где организовали мобильные избирательные пункты.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
10 из 13

Чтобы проголосовать, не нужно уходить далеко от дома.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 13

Мобильный избирательный пункт во дворе жилого дома в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
12 из 13

Голосование организовано с соблюдением санитарных норм.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
13 из 13

А Казани проголосовать по поправкам можно, пока едешь на работу.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияМайя ГришинаНиколай БулаевЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФОбщество
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