Памфилова объяснила голосование в автобусах

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нет никакой проблемы в том, чтобы в российской глубинке использовать автобусы для голосования по поправкам, главное, чтобы там присутствовали наблюдатели, заявили в ЦИК.

В информцентре ЦИК в субботу представили видео из Татарстана, где видно, что голосование проходит в автобусах.

"Мы специально принимаем такое решение, исходя из того, что у нас есть дальние поселения даже в центральной полосе России, небольшие совсем. Люди живут пожилые, приписаны к какому-то УИК, который находится в городе, автобус ходит редко, дорога не всегда хорошая. То есть… трудно добираться, поэтому мы приняли такое решение оборудовать автобусы", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова

Она добавила, что в использовании автобусов для голосования "никакой проблемы нет, это удобно", но подчеркнула, что обязательно должны присутствовать наблюдатели.

"Наши коллеги предусмотрели такую возможность (голосование в автобусах), тут есть важный момент: такая ситуация исключает зависимость от погодных условий", - пояснила в свою очередь секретарь ЦИК Майя Гришина

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что рейсовые автобусы для голосования не используются.