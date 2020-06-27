Ульяновскому медколледжу присвоят имя волонтера Анурьевой

Отдавшие свои жизни во время пандемии не будут забыты, заявил Путин

Отдавшие свои жизни во время пандемии не будут забыты, заявил Путин

"Ко мне обратились студенты и коллектив Ульяновского медицинского колледжа с просьбой присвоить учебному заведению имя Светланы Борисовны Анурьевой. Девушка мечтала стать медицинским работником. Сегодня подписал распоряжение о присвоении колледжу ее имени", - написал Морозов на своей странице в Instagram.