Ульяновскому медколледжу присвоят имя волонтера Анурьевой

САМАРА, 27 июн - РИА Новости. Ульяновский медицинский колледж будет носить имя волонтера Светланы Анурьевой, которая, несмотря на рак, до последнего работала добровольцем, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
По информации всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", 19-летняя студентка медколледжа Светлана Анурьева из села Карсун Ульяновской области развозила продукты одиноким пожилым людям. В начале мая студентка почувствовала себя плохо, ее положили в больницу, где врачи обнаружили у девушки неоперабельный рак четвертой степени. 12 мая Светлану выписали из больницы, и она продолжила работать волонтером, 31 мая девушка скончалась.
"Ко мне обратились студенты и коллектив Ульяновского медицинского колледжа с просьбой присвоить учебному заведению имя Светланы Борисовны Анурьевой. Девушка мечтала стать медицинским работником. Сегодня подписал распоряжение о присвоении колледжу ее имени", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
Анурьеву также посмертно наградят государственной наградой. С соответствующей просьбой в пятницу к президенту страны Владимиру Путину обратились волонтеры. Глава государства ответил, что это обязательно будет сделано. Кроме того, ранее сообщалось, что указом Морозова в регионе учрежден знак "За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой".