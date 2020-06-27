Жителям префектуры Кагосима на острове Кюсю рекомендовали эвакуироваться

ТОКИО, 27 июн – РИА Новости. Около 15 тысяч человек в префектуре Около 15 тысяч человек в префектуре Кагосима на японском острове Кюсю получили рекомендации к эвакуации или по подготовке к эвакуации в связи с сильными дождями, передает телеканал NHK

Так, на юге острова за 24 часа ожидается выпадение до 200 миллиметров осадков, а на севере – до 180 миллиметров. В некоторых районах к вечеру субботы выпало до 90 миллиметров, что привело к частичным подтоплениям улиц и домов.

В городе Тарумидзу рекомендация об эвакуации вынесена для 5 тысяч человек, а рекомендация по подготовке к эвакуации – для 9,5 тысячи жителей.

В то же время в местах временного размещения предпринимаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Многие эвакуационные центры принимают не более определенного числа семей, а помещение внутри центра разграничено разметкой на полу. На входе стоят дезинфицирующие средства, а сотрудники центра измеряют температуру прибывающим.