https://ria.ru/20200627/1573557260.html
Жителям префектуры Кагосима на острове Кюсю рекомендовали эвакуироваться
Около 15 тысяч человек в префектуре Кагосима на японском острове Кюсю получили рекомендации к эвакуации или по подготовке к эвакуации в связи с сильными... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:12
2020-06-27T14:12
кагосима (префектура)
япония
в мире
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https://ria.ru/20200626/1573508917.html
кагосима (префектура)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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кагосима (префектура), япония, в мире
ТОКИО, 27 июн – РИА Новости.
Около 15 тысяч человек в префектуре Кагосима
на японском острове Кюсю получили рекомендации к эвакуации или по подготовке к эвакуации в связи с сильными дождями, передает телеканал NHK
.
Так, на юге острова за 24 часа ожидается выпадение до 200 миллиметров осадков, а на севере – до 180 миллиметров. В некоторых районах к вечеру субботы выпало до 90 миллиметров, что привело к частичным подтоплениям улиц и домов.
В городе Тарумидзу рекомендация об эвакуации вынесена для 5 тысяч человек, а рекомендация по подготовке к эвакуации – для 9,5 тысячи жителей.
В то же время в местах временного размещения предпринимаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Многие эвакуационные центры принимают не более определенного числа семей, а помещение внутри центра разграничено разметкой на полу. На входе стоят дезинфицирующие средства, а сотрудники центра измеряют температуру прибывающим.
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