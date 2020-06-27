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Жителям префектуры Кагосима на острове Кюсю рекомендовали эвакуироваться
Около 15 тысяч человек в префектуре Кагосима на японском острове Кюсю получили рекомендации к эвакуации или по подготовке к эвакуации в связи с сильными... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T14:12
кагосима (префектура)
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кагосима (префектура), япония, в мире

Жителям префектуры Кагосима на острове Кюсю рекомендовали эвакуироваться

14:12 27.06.2020
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© Фото : Sakurajima Volcano Research CentreВулкан Сакурадзима на острове Кюсю
Вулкан Сакурадзима на острове Кюсю
© Фото : Sakurajima Volcano Research Centre
Вулкан Сакурадзима на острове Кюсю. Архивное фото
ТОКИО, 27 июн – РИА Новости. Около 15 тысяч человек в префектуре Кагосима на японском острове Кюсю получили рекомендации к эвакуации или по подготовке к эвакуации в связи с сильными дождями, передает телеканал NHK.
Так, на юге острова за 24 часа ожидается выпадение до 200 миллиметров осадков, а на севере – до 180 миллиметров. В некоторых районах к вечеру субботы выпало до 90 миллиметров, что привело к частичным подтоплениям улиц и домов.
Приморский край
Вчера, 12:43
В Приморье из-за ливней подтопило ряд дорог
В городе Тарумидзу рекомендация об эвакуации вынесена для 5 тысяч человек, а рекомендация по подготовке к эвакуации – для 9,5 тысячи жителей.
В то же время в местах временного размещения предпринимаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Многие эвакуационные центры принимают не более определенного числа семей, а помещение внутри центра разграничено разметкой на полу. На входе стоят дезинфицирующие средства, а сотрудники центра измеряют температуру прибывающим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Кагосима (префектура)ЯпонияВ мире
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