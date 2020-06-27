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В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель — зафиксировано более 45 тысяч новых случаев, РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших COVID-19

14:05 27.06.2020 (обновлено: 15:37 27.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель — зафиксировано более 45 тысяч новых случаев, 629 человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 45 255 случаев заражения. Таким образом, побит рекорд, установленный днем ранее, когда были выявлены 39 972 случая заражения.
Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 467 837 случаев заражения и 125 039 летальных исходов. Отмечается, что свыше 670,8 тысячи человек в стране выздоровели.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразилось более 9,8 миллиона человек, умерли свыше 494,6 тысячи людей с подтвержденным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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