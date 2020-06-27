В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших COVID-19

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель — зафиксировано более 45 тысяч новых случаев, 629 человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 45 255 случаев заражения. Таким образом, побит рекорд, установленный днем ранее, когда были выявлены 39 972 случая заражения.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 467 837 случаев заражения и 125 039 летальных исходов. Отмечается, что свыше 670,8 тысячи человек в стране выздоровели.

Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразилось более 9,8 миллиона человек, умерли свыше 494,6 тысячи людей с подтвержденным COVID-19.