Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ростуризма.
"Мы рады, что нам удалось договориться об отмене этого избыточного требования и благодарны Роспотребнадзору за совместную конструктивную работу. Теперь туристы могут планировать свои путешествия как в санатории, так и в другие средства размещения без учета этого требования", — сказали в пресс-службе.
Согласно обновленным рекомендациям Роспотребнадзора, теперь вместо справки об отрицательном тесте на коронавирус отдыхающие должны представить документ об отсутствии контакта с больным COVID-19 в последние две недели.
Кроме того, ведомство внесло в рекомендации и другие изменения: так, теперь в номера можно селить не по одному, а по два человека (это не касается семей, а также сопровождающих и проживающих вместе людей), а в санаториях разрешаются групповые процедуры, но с соблюдением социальной дистанции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.