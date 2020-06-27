Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса

"Мы рады, что нам удалось договориться об отмене этого избыточного требования и благодарны Роспотребнадзору за совместную конструктивную работу. Теперь туристы могут планировать свои путешествия как в санатории, так и в другие средства размещения без учета этого требования", — сказали в пресс-службе.

Кроме того, ведомство внесло в рекомендации и другие изменения: так, теперь в номера можно селить не по одному, а по два человека (это не касается семей, а также сопровождающих и проживающих вместе людей), а в санаториях разрешаются групповые процедуры, но с соблюдением социальной дистанции.