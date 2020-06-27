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Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса
Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:20
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса

14:04 27.06.2020 (обновлено: 15:20 27.06.2020)
23509
© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"Санаторий "Пятигорский Нарзан"
Санаторий Пятигорский Нарзан
© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"
Санаторий "Пятигорский Нарзан". Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ростуризма.
"Мы рады, что нам удалось договориться об отмене этого избыточного требования и благодарны Роспотребнадзору за совместную конструктивную работу. Теперь туристы могут планировать свои путешествия как в санатории, так и в другие средства размещения без учета этого требования", — сказали в пресс-службе.
Согласно обновленным рекомендациям Роспотребнадзора, теперь вместо справки об отрицательном тесте на коронавирус отдыхающие должны представить документ об отсутствии контакта с больным COVID-19 в последние две недели.
Кроме того, ведомство внесло в рекомендации и другие изменения: так, теперь в номера можно селить не по одному, а по два человека (это не касается семей, а также сопровождающих и проживающих вместе людей), а в санаториях разрешаются групповые процедуры, но с соблюдением социальной дистанции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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