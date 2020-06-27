https://ria.ru/20200627/1573556863.html
В Липецкой области умер пятнадцатый пациент с коронавирусом
Восьмидесятилетний мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал пятнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:54
2020-06-27T13:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
липецкая область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, липецкая область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости.
Восьмидесятилетний мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал пятнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области
, сообщает администрация региона.
По данным на 26 июня, в регионе скончались 14 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.
"В Липецкой области умер пожилой мужчина с подтвержденным COVID-19. Умерший проживал в Лебедяни. Ему было 80 лет. В регионе это пятнадцатая смерь пациента с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, у пациента была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.
"Лечение осложнялось наличием у пациента тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - сообщает администрация региона.
За последние сутки в Липецкой области зарегистрировано 40 случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3663 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели, по последним данным, 2299 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.