В Липецкой области умер пятнадцатый пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. Восьмидесятилетний мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал пятнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Восьмидесятилетний мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал пятнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области , сообщает администрация региона.

По данным на 26 июня, в регионе скончались 14 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.

"В Липецкой области умер пожилой мужчина с подтвержденным COVID-19. Умерший проживал в Лебедяни. Ему было 80 лет. В регионе это пятнадцатая смерь пациента с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, у пациента была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.

"Лечение осложнялось наличием у пациента тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - сообщает администрация региона.

За последние сутки в Липецкой области зарегистрировано 40 случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3663 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели, по последним данным, 2299 человек.