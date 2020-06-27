Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573556834.html
Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом
Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр вулин
воз
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:127:2630:1606_1400x0_80_0_0_7c12a3c5093c4c06f028d95129b9ec07.jpg
https://ria.ru/20200625/1573483102.html
сербия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:127:2630:1606_1400x0_80_0_0_7c12a3c5093c4c06f028d95129b9ec07.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_39:0:2630:1943_1400x0_80_0_0_33714d1baddf2ac0f126c293e67ef8f9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_394:0:2337:1943_1400x0_80_0_0_b3d75de79b3ee3e86a79861cb22dc2a8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, александр вулин, воз, сербия, в мире

Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом

13:53 27.06.2020 (обновлено: 15:31 27.06.2020)
1034
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 июн — РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу.
"После того как один из государственных секретарей Минобороны был госпитализирован из-за позитивного теста на COVID-19, во время регулярного тестирования всех лиц, с кем он был в контакте, установлено, что и министр обороны Александр Вулин позитивен на коронавирус", — сообщило ведомство.
Работа российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
25 июня, 18:45Распространение нового коронавируса
Власти Сербии усилят меры на фоне подъема числа заболевших COVID-19
"Министр обороны чувствует себя хорошо и, поскольку не имеет никаких симптомов инфекции COVID-19, находится в самоизоляции. Он продолжает исполнение обязанностей министра обороны и придерживается всех прописанных мер", — указало министерство.
Отмечается, что Вулин призвал граждан соблюдать меры здравоохранения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.
Накануне анализы на коронавирус также сдала председатель Скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович, ожидаются результаты.
По последним данным сербского Минздрава, с начала пандемии в стране выявлено 13 565 больных, из которых 193 — в пятницу. Всего скончались 265 человек, в последнее время ежедневно умирает по одному пациенту. В городе Нови-Пазар введен режим ЧС из-за эпидемии, в столице открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан. Руководство страны во главе с президентом Александром Вучичем рассмотрит возможность введения новых ограничительных мер на заседании национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 в понедельник, 29 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались. В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление ограничительных мер властями и несоблюдение их гражданами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100901
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ВулинВОЗСербияВ мире
Рекомендуем
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Украина вошла в список стран с высокими темпами распространения COVID-19
Киев
Facebook "переименовала" Киев
Лаборатория
В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших COVID-19
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Шашлык
Роскачество рассказало, как выбрать хороший шашлык
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Иркутск
В Иркутской области продлили режим самоизоляции
Певица София Ротару
Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы
Кадры ДТП в Иркутской области
Момент ДТП с тремя погибшими под Иркутском попал на видео
Генеральный директор строительной компании Пионер Андрей Грудин
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании "Пионер"
Медик выходит из машины скорой помощи
Псковская область прошла пик распространения коронавируса
Чайник с чаем
Врач развеял мифы о чае
НАСА показало на видео жизнь Солнца за десять лет
НАСА показало на видео "жизнь" Солнца за десять лет
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
"Роскосмос" озвучил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:28Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма
17:20Главный санитарный врач Украины хочет участвовать в выборах президента
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
Лента новостейМолния