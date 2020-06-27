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Число зараженных коронавирусом в Румынии превысило 26 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 325, до 26 022, всего с начала пандемии умерли 1589 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:54
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, румыния, в мире

Число зараженных коронавирусом в Румынии превысило 26 тысяч

13:53 27.06.2020 (обновлено: 13:54 27.06.2020)
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 325, до 26 022, всего с начала пандемии умерли 1589 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 25 697 случаях заражения, 1579 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждены 26 022 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1589 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 18,5 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РумынияВ мире
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