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Китай выразил протест США в ответ на санкции из-за Гонконга
Китай выразил протест США в ответ на решение американской стороны ввести санкции против китайских чиновников из-за Гонконга, говорится в заявлении канцелярии... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:44
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РИА Новости
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353
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майк помпео, мид кнр, китай, сша, в мире

Китай выразил протест США в ответ на санкции из-за Гонконга

13:44 27.06.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китай выразил протест США в ответ на решение американской стороны ввести санкции против китайских чиновников из-за Гонконга, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР в Гонконге.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон ввел визовые ограничения против чиновников компартии Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека".
"В ответ на объявление США о введении визовых ограничений в отношении китайских чиновников официальный представитель канцелярии МИР КНР в Гонконге выразил решительный протест, а также призвал США немедленно исправить свои ошибки и прекратить вмешательство в дела Гонконга", - говорится в заявлении.
Отмечается, что США клевещут на центральное правительство Китая за якобы "уничтожение" высокой степени автономии Гонконга, они передергивают факты и сами верят в свою ложь.
"Гонконг – это китайский Гонконг, внутренние дела Гонконга полностью являются внутренними делами КНР, США следует немедленно прекратить любое вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая, в противном случае Китай даст решительный отпор", - указали в ведомстве.
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Подчеркивается, что решимость китайского правительства продвигать принятие законопроекта о нацбезопасности Гонконга непоколебима, а готовность отстаивать интересы государственного суверенитета, безопасности и развития неизменна.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе, и заявляя, что разрабатываемый парламентом КНР законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
Пекинский законопроект предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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Майк ПомпеоМИД КНРКитайСШАВ мире
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