В Подмосковье от коронавируса вылечили почти 32 тысячи человек

"В Московской области ещё 1421 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 31 912 заболевших", - говорится в сообщении.