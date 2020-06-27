Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573556241.html
В Тверской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 64 до 67, выздоровели более 2,3 тысячи человек,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
тверская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1400x0_80_0_0_a809f104ec030a678e92c2b5272a0bb3.jpg
https://ria.ru/20200625/1573450162.html
тверская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1400x0_80_0_0_a809f104ec030a678e92c2b5272a0bb3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_38c47dcc19abd9d7d5277f0042e351c4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_261:0:2309:2048_1400x0_80_0_0_b66669233056abf507cd8dd1a290d75d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, тверская область, общество

В Тверской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

13:38 27.06.2020 (обновлено: 13:42 27.06.2020)
171
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя
Медицинские работники в красной зоне госпиталя
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 64 до 67, выздоровели более 2,3 тысячи человек, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 25 июня количество летальных случаев выросло до 64, за следующие сутки летальных случаев зафиксировано не было.
Машина скорой помощи
25 июня, 11:02Распространение нового коронавируса
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 64
"Шестьдесят семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в июне в регионе скончались в три раза больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
За последние сутки в Тверской области подтверждены 52 случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтвержден 3471 случай заболевания COVID-19.
"За сутки выписан 141 человек, выздоровевший после коронавируса. Всего 2320 заболевших излечились от инфекции", - информируют областные власти.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТверская областьОбщество
Рекомендуем
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
На берегу Черного моря в Евпатории
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Лесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
Площади лесных пожаров в России выросли в пять раз за неделю
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение
В Подмосковье от коронавируса вылечили почти 32 тысячи человек
Врачи
В Узбекистане за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
Лаборатория
В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20Главный санитарный врач Украины хочет участвовать в выборах президента
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Лента новостейМолния