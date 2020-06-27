В Тверской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки выросло с 64 до 67, выздоровели более 2,3 тысячи человек, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 25 июня количество летальных случаев выросло до 64, за следующие сутки летальных случаев зафиксировано не было.

"Шестьдесят семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Таким образом, в июне в регионе скончались в три раза больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.

За последние сутки в Тверской области подтверждены 52 случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтвержден 3471 случай заболевания COVID-19.

"За сутки выписан 141 человек, выздоровевший после коронавируса. Всего 2320 заболевших излечились от инфекции", - информируют областные власти.

Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.