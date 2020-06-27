https://ria.ru/20200627/1573556241.html
В Тверской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 64 до 67, выздоровели более 2,3 тысячи человек,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:38
2020-06-27T13:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
тверская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, тверская область, общество
ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости.
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией
в Тверской области
за сутки выросло с 64 до 67, выздоровели более 2,3 тысячи человек, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 25 июня количество летальных случаев выросло до 64, за следующие сутки летальных случаев зафиксировано не было.
"Шестьдесят семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в июне в регионе скончались в три раза больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
За последние сутки в Тверской области подтверждены 52 случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтвержден 3471 случай заболевания COVID-19.
"За сутки выписан 141 человек, выздоровевший после коронавируса. Всего 2320 заболевших излечились от инфекции", - информируют областные власти.
Население Тверской области, по данным на 2020 год, составляет 1,26 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.