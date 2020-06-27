https://ria.ru/20200627/1573555962.html
Евтушенков рассказал об интересе Amazon к российскому магазину Ozon
Американская Amazon, крупнейший в мире интернет-ритейлер, интересовалась участием в капитале российского интернет-магазина Ozon, главы компаний проводили... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:46
2020-06-27T13:46
ozon
александр шульгин
сбербанк россии
amazon.com, inc.
владимир евтушенков
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ozon, александр шульгин, сбербанк россии, amazon.com, inc., владимир евтушенков, экономика
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Американская Amazon
, крупнейший в мире интернет-ритейлер, интересовалась участием в капитале российского интернет-магазина Ozon
, главы компаний проводили встречу, рассказал журналистам основной владелец АФК "Система" (владеет около 43% Ozon) Владимир Евтушенков
.
Ранее в АФК говорили, что рассматривают возможность привлечения инвесторов в Ozon и не исключали проведение IPO ритейлера. В октябре 2019 года Евтушенков говорил, что IPO интернет-ритейлера может пройти на Лондонской и Московской биржах в случае готовности компании.
"Интерес к Ozon у иностранных инвесторов очень высок. Могу сказать, что это единственная компания в России, которую рассматривал Amazon с точки зрения участия и рассматривал Softbank
. Это уже говорит о том, что на радаре это очень важный актив. И мы очень рады, что нарастили пакет (в Ozon - ред.)", - сказал Евтушенков.
"Рассматривали, да, даже Шульгин
(гендиректор Ozon - ред.) встречался с Безосом (владелец Amazon), месяцев 5-6 назад, может быть, больше", - добавил он.
Евтушенков отметил, что Ozon находится "в нескольких шагах от прибыльности и подготовлен к IPO великолепно". "Весь вопрос в том, когда это делать, чтобы достичь наиболее значительного эффекта. Она (компания - ред.) достаточно сильно развивается, и я пока не вижу тенденций к замедлению" - добавил бизнесмен.
Он не стал комментировать ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Сбербанк
ведет переговоры о покупке доли в Ozon и может получить около 30% акций после допэмиссии.
"Если (Сбербанк - ред.) захочет и будет сильно стараться - то сможет (купить акции Ozon - ред.)", - сказал Евтушенков, не подтвердив и не опровергнув информацию о переговорах со Сбербанком.