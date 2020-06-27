Евтушенков рассказал об интересе Amazon к российскому магазину Ozon

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Американская Американская Amazon , крупнейший в мире интернет-ритейлер, интересовалась участием в капитале российского интернет-магазина Ozon , главы компаний проводили встречу, рассказал журналистам основной владелец АФК "Система" (владеет около 43% Ozon) Владимир Евтушенков

Ранее в АФК говорили, что рассматривают возможность привлечения инвесторов в Ozon и не исключали проведение IPO ритейлера. В октябре 2019 года Евтушенков говорил, что IPO интернет-ритейлера может пройти на Лондонской и Московской биржах в случае готовности компании.

"Интерес к Ozon у иностранных инвесторов очень высок. Могу сказать, что это единственная компания в России, которую рассматривал Amazon с точки зрения участия и рассматривал Softbank . Это уже говорит о том, что на радаре это очень важный актив. И мы очень рады, что нарастили пакет (в Ozon - ред.)", - сказал Евтушенков.

"Рассматривали, да, даже Шульгин (гендиректор Ozon - ред.) встречался с Безосом (владелец Amazon), месяцев 5-6 назад, может быть, больше", - добавил он.

Евтушенков отметил, что Ozon находится "в нескольких шагах от прибыльности и подготовлен к IPO великолепно". "Весь вопрос в том, когда это делать, чтобы достичь наиболее значительного эффекта. Она (компания - ред.) достаточно сильно развивается, и я пока не вижу тенденций к замедлению" - добавил бизнесмен.

Он не стал комментировать ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Ozon и может получить около 30% акций после допэмиссии.