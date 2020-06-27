Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200627/1573555962.html
Евтушенков рассказал об интересе Amazon к российскому магазину Ozon
Американская Amazon, крупнейший в мире интернет-ритейлер, интересовалась участием в капитале российского интернет-магазина Ozon, главы компаний проводили... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:46
ozon
александр шульгин
сбербанк россии
amazon.com, inc.
владимир евтушенков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155536/62/1555366249_0:309:3091:2048_1400x0_80_0_0_aa0c2baba05e896855b5efa6c52cb3ab.jpg
https://realty.ria.ru/20200317/1568712502.html
https://ria.ru/20200609/1572685740.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155536/62/1555366249_0:309:3091:2048_1400x0_80_0_0_aa0c2baba05e896855b5efa6c52cb3ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155536/62/1555366249_360:0:3091:2048_1400x0_80_0_0_15a34bd077aa8e0016f08eaf896942ff.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366249_748:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_991470f7d21c9b7fe898b2feeec2fa07.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ozon, александр шульгин, сбербанк россии, amazon.com, inc., владимир евтушенков, экономика

Евтушенков рассказал об интересе Amazon к российскому магазину Ozon

13:46 27.06.2020
707
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков
Председатель совета директоров АФК Система Владимир Евтушенков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Американская Amazon, крупнейший в мире интернет-ритейлер, интересовалась участием в капитале российского интернет-магазина Ozon, главы компаний проводили встречу, рассказал журналистам основной владелец АФК "Система" (владеет около 43% Ozon) Владимир Евтушенков.
Ранее в АФК говорили, что рассматривают возможность привлечения инвесторов в Ozon и не исключали проведение IPO ритейлера. В октябре 2019 года Евтушенков говорил, что IPO интернет-ритейлера может пройти на Лондонской и Московской биржах в случае готовности компании.
Склад
17 марта, 10:53
Ozon откроет логистический хаб в Петербурге почти на 80 тыс кв м
"Интерес к Ozon у иностранных инвесторов очень высок. Могу сказать, что это единственная компания в России, которую рассматривал Amazon с точки зрения участия и рассматривал Softbank. Это уже говорит о том, что на радаре это очень важный актив. И мы очень рады, что нарастили пакет (в Ozon - ред.)", - сказал Евтушенков.
"Рассматривали, да, даже Шульгин (гендиректор Ozon - ред.) встречался с Безосом (владелец Amazon), месяцев 5-6 назад, может быть, больше", - добавил он.
Евтушенков отметил, что Ozon находится "в нескольких шагах от прибыльности и подготовлен к IPO великолепно". "Весь вопрос в том, когда это делать, чтобы достичь наиболее значительного эффекта. Она (компания - ред.) достаточно сильно развивается, и я пока не вижу тенденций к замедлению" - добавил бизнесмен.
Он не стал комментировать ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Ozon и может получить около 30% акций после допэмиссии.
"Если (Сбербанк - ред.) захочет и будет сильно стараться - то сможет (купить акции Ozon - ред.)", - сказал Евтушенков, не подтвердив и не опровергнув информацию о переговорах со Сбербанком.
Мультфильм Дракоша Тоша
9 июня, 14:35
"Той Рой Медиа": Amazon купил мультсериал "Дракоша Тоша"
8010017
Обсудить 0
OzonАлександр ШульгинСбербанк РоссииAmazon.com, Inc.Владимир ЕвтушенковЭкономика
Рекомендуем
Киев
Facebook "переименовала" Киев
Анатолий Чубайс
Чубайс вошел в совет директоров АФК "Система"
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Статуи Фемиды
Экс-чиновника Россельхознадзора обвинили в педофилии
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Китай выразил протест США в ответ на санкции из-за Гонконга
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин
Депутат прокомментировал отказ Минтруда в выплатах на взрослых детей
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Украина вошла в список стран с высокими темпами распространения COVID-19
Лаборатория
В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших COVID-19
Михаил Саакашвили
Саакашвили считает, что Россия опередила Украину в сфере реформ
Певица София Ротару
Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
"Роскосмос" озвучил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Генеральный директор строительной компании Пионер Андрей Грудин
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании "Пионер"
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20Главный санитарный врач Украины хочет участвовать в выборах президента
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
16:27В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
16:24Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
16:23Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Лента новостейМолния