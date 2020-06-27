https://ria.ru/20200627/1573555892.html
Явка по итогам двух дней голосования по поправкам превысила 19 процентов
Явка на голосование по поправкам к Конституции по итогам двух дней превысила 19 процентов, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:27
2020-06-27T15:51
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
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Антон М
Либерде наступают на хвост.. ура, товарищи!
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Сергей Веселов
только 19? Ха ха ха. Может 146?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498602_0:0:3059:1721_1400x0_80_0_0_9f4275a1c2bbdce69fed7e398cb42eb5.jpg
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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элла памфилова, конституция рф, цик рф
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Явка на голосование по поправкам к Конституции по итогам двух дней превысила 19 процентов, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова
.
"По итогам второго дня явка составила чуть больше, чем в первый день голосования, она довольно приличная у нас", — сказала она, уточнив, что общее число проголосовавших составило 21 миллион 171 тысячу 137 человек, а явка — 19,49 процента.
В дистанционном электронном голосовании в Москве и Нижегородской области приняли участие 815 тысяч 557 человек, явка составила 68,49 процента, добавила Памфилова.
"Явка должна быть естественной. Никаких случаев принуждения! Мы контролируем ситуацию, мониторим информационное поле и оперативно реагируем на поступающую информацию", — подчеркнул председатель ЦИК.
Среди регионов, лидирующих по явке, она назвала Тамбовскую область (35,15 процента), Тыву (33,73 процента) и Чукотский автономный округ (33,65 процента). Самая низкая явка, по ее словам, в Иркутской области (7,78 процента).
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции должно было пройти 22 апреля, его пришлось перенести но из-за пандемии коронавируса. По мере стабилизации эпидемиологической ситуации президент Владимир Путин назначил новую дату — 1 июля. С учетом требований к безопасности населения голосование продлится всю неделю — с 25 июня по 1 июля.
Голосование по поправкам в Конституцию: день третий
1 из 8
Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию
2 из 8
За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек
3 из 8
Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий
4 из 8
Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00
5 из 8
Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте
6 из 8
Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса
7 из 8
В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область
8 из 8
Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат
1 из 8
Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию
2 из 8
За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек
3 из 8
Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий
4 из 8
Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00
5 из 8
Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте
6 из 8
Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса
7 из 8
В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область
8 из 8
Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат