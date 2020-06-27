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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573555892.html
Явка по итогам двух дней голосования по поправкам превысила 19 процентов
Явка на голосование по поправкам к Конституции по итогам двух дней превысила 19 процентов, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:51
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
цик рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498602_0:0:3059:1721_1400x0_80_0_0_9f4275a1c2bbdce69fed7e398cb42eb5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, конституция рф, цик рф

Явка по итогам двух дней голосования по поправкам превысила 19 процентов

13:27 27.06.2020 (обновлено: 15:51 27.06.2020)
5749
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию в городах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию в городах России
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Голосование по внесению поправок в Конституцию в городах России
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к Конституции по итогам двух дней превысила 19 процентов, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"По итогам второго дня явка составила чуть больше, чем в первый день голосования, она довольно приличная у нас", — сказала она, уточнив, что общее число проголосовавших составило 21 миллион 171 тысячу 137 человек, а явка — 19,49 процента.
Работа информационного центра ЦИК России
Вчера, 16:03Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова: ЦИК не получал требующих реакции жалоб во время голосования
В дистанционном электронном голосовании в Москве и Нижегородской области приняли участие 815 тысяч 557 человек, явка составила 68,49 процента, добавила Памфилова.
"Явка должна быть естественной. Никаких случаев принуждения! Мы контролируем ситуацию, мониторим информационное поле и оперативно реагируем на поступающую информацию", — подчеркнул председатель ЦИК.
Среди регионов, лидирующих по явке, она назвала Тамбовскую область (35,15 процента), Тыву (33,73 процента) и Чукотский автономный округ (33,65 процента). Самая низкая явка, по ее словам, в Иркутской области (7,78 процента).
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции должно было пройти 22 апреля, его пришлось перенести но из-за пандемии коронавируса. По мере стабилизации эпидемиологической ситуации президент Владимир Путин назначил новую дату — 1 июля. С учетом требований к безопасности населения голосование продлится всю неделю — с 25 июня по 1 июля.
Голосование по поправкам в Конституцию: день третий
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
1 из 8

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Василий Батанов

За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек

Мужчина на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
2 из 8

За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Василий Батанов

Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий

Избирательный участок в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
3 из 8

Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Василий Батанов

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00

Военнослужащий на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
4 из 8

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Илья Питалев

Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте

 Члены участковой избирательной комиссии во время выездного голосования в Москве по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
5 из 8

Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса

Женщина голосует по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ у себя дома в Москве
6 из 8

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
7 из 8

В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Илья Питалев

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

Женщина голосует по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ у себя дома в Москве
8 из 8

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 8

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 8

За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек

© РИА Новости / Василий Батанов
3 из 8

Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий

© РИА Новости / Василий Батанов
4 из 8

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00

© РИА Новости / Василий Батанов
5 из 8

Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 8

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев
7 из 8

В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
8 из 8

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

© РИА Новости / Илья Питалев
30585515100
Обсудить 144
Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФ
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