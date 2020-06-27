Явка по итогам двух дней голосования по поправкам превысила 19 процентов

Голосование по внесению поправок в Конституцию в городах России

Голосование по внесению поправок в Конституцию в городах России

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Явка на голосование по поправкам к Конституции по итогам двух дней превысила 19 процентов, заявила председатель Центризбиркома Явка на голосование по поправкам к Конституции по итогам двух дней превысила 19 процентов, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова

"По итогам второго дня явка составила чуть больше, чем в первый день голосования, она довольно приличная у нас", — сказала она, уточнив, что общее число проголосовавших составило 21 миллион 171 тысячу 137 человек, а явка — 19,49 процента.

В дистанционном электронном голосовании в Москве и Нижегородской области приняли участие 815 тысяч 557 человек, явка составила 68,49 процента, добавила Памфилова.

"Явка должна быть естественной. Никаких случаев принуждения! Мы контролируем ситуацию, мониторим информационное поле и оперативно реагируем на поступающую информацию", — подчеркнул председатель ЦИК.

Среди регионов, лидирующих по явке, она назвала Тамбовскую область (35,15 процента), Тыву (33,73 процента) и Чукотский автономный округ (33,65 процента). Самая низкая явка, по ее словам, в Иркутской области (7,78 процента).