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Наблюдателей надо воспринимать как партнеров, заявила глава ЦИК
Ход общероссийского голосования контролируют уже порядка 500 тысяч наблюдателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, призвав комиссии воспринимать их как... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:27
россия
элла памфилова
цик рф
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, элла памфилова, цик рф, политика

Наблюдателей надо воспринимать как партнеров, заявила глава ЦИК

13:23 27.06.2020 (обновлено: 13:27 27.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ход общероссийского голосования контролируют уже порядка 500 тысяч наблюдателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, призвав комиссии воспринимать их как партнёров и благодарить за выявленные нарушения.
Она напомнила, что ЦИК попросил Общественную палату РФ максимально растянуть сроки приема для потенциальных наблюдателей - в результате возможность присоединиться к наблюдению есть вплоть до 30 июня.
"На сей момент у нас ход общероссийского голосования контролируют уже порядка 500 тысяч наблюдателей", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в субботу.
Она призвала всех участников избирательной системы воспринимать наблюдателей как партнёров, благодарить их за выявленные недостатки в работе, "а не обижаться, не вставать в позу, не требовать от них каких-то объяснений".
Работа информационного центра ЦИК России
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"Не отбивайте им руки, это молодежь в основном, наш актив гражданский, кто-то из них, может быть, потом пойдет работать в комиссии избирательные", - добавила председатель ЦИК.
Она также попросила не препятствовать наблюдателям и дать возможность "понаблюдать там, где считают нужным".
При этом глава ЦИК напомнила, что журналистов на участках нельзя приравнивать к наблюдателям.
"Полномочия СМИ - это не полномочия наблюдателей. Если наблюдатели, у них активные есть действия, они могут себе позволить проверить списки, ещё что-то указать, то у представителей СМИ пассивная роль, они имеют право только освещать, фотографировать, снимать, но не вмешиваться в работу комиссии", - подчеркнула она.
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