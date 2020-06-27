Наблюдателей надо воспринимать как партнеров, заявила глава ЦИК

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ход общероссийского голосования контролируют уже порядка 500 тысяч наблюдателей, заявила председатель ЦИК Ход общероссийского голосования контролируют уже порядка 500 тысяч наблюдателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова , призвав комиссии воспринимать их как партнёров и благодарить за выявленные нарушения.

Она напомнила, что ЦИК попросил Общественную палату РФ максимально растянуть сроки приема для потенциальных наблюдателей - в результате возможность присоединиться к наблюдению есть вплоть до 30 июня.

"На сей момент у нас ход общероссийского голосования контролируют уже порядка 500 тысяч наблюдателей", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в субботу.

Она призвала всех участников избирательной системы воспринимать наблюдателей как партнёров, благодарить их за выявленные недостатки в работе, "а не обижаться, не вставать в позу, не требовать от них каких-то объяснений".

"Не отбивайте им руки, это молодежь в основном, наш актив гражданский, кто-то из них, может быть, потом пойдет работать в комиссии избирательные", - добавила председатель ЦИК.

Она также попросила не препятствовать наблюдателям и дать возможность "понаблюдать там, где считают нужным".

При этом глава ЦИК напомнила, что журналистов на участках нельзя приравнивать к наблюдателям.