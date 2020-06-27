Медведев поздравил россиян с Днем молодежи

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил молодых россиян с Днем молодежи и призвал их принять участие в голосовании по поправкам к конституции, сообщает пресс-служба ЕР.
День молодежи отмечается в РФ в субботу.
"Мы стараемся помогать вам реализоваться в любом позитивном начинании: в семье, учебе, науке, предпринимательской и волонтерской деятельности. И всегда готовы поддержать тех, кто чувствует, что сам готов влиять на политическую жизнь, работать ради других. Ежегодно ряды нашей партии обновляются за счет молодых новых лиц", – цитирует обращение Медведева к молодежи пресс-служба ЕР.
Он подчеркнул, что развитие России во многом зависит от результатов голосования по поправкам в конституцию.
"Призываю вас обязательно принять в нем (в голосовании по конституции - ред.) участие. Ваше мнение имеет особое значение. С праздником, дорогие друзья!" – заключил Медведев.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
00:49День молодежи России