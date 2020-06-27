Медведев поздравил россиян с Днем молодежи

"Мы стараемся помогать вам реализоваться в любом позитивном начинании: в семье, учебе, науке, предпринимательской и волонтерской деятельности. И всегда готовы поддержать тех, кто чувствует, что сам готов влиять на политическую жизнь, работать ради других. Ежегодно ряды нашей партии обновляются за счет молодых новых лиц", – цитирует обращение Медведева к молодежи пресс-служба ЕР.