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Медведев поздравил россиян с Днем молодежи
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил молодых россиян с Днем молодежи и призвал их принять участие в голосовании по поправкам к конституции,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:22
день молодежи россии
дмитрий медведев
единая россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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день молодежи россии, дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, общество

Медведев поздравил россиян с Днем молодежи

13:22 27.06.2020
244
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил молодых россиян с Днем молодежи и призвал их принять участие в голосовании по поправкам к конституции, сообщает пресс-служба ЕР.
День молодежи отмечается в РФ в субботу.
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"Мы стараемся помогать вам реализоваться в любом позитивном начинании: в семье, учебе, науке, предпринимательской и волонтерской деятельности. И всегда готовы поддержать тех, кто чувствует, что сам готов влиять на политическую жизнь, работать ради других. Ежегодно ряды нашей партии обновляются за счет молодых новых лиц", – цитирует обращение Медведева к молодежи пресс-служба ЕР.
Он подчеркнул, что развитие России во многом зависит от результатов голосования по поправкам в конституцию.
"Призываю вас обязательно принять в нем (в голосовании по конституции - ред.) участие. Ваше мнение имеет особое значение. С праздником, дорогие друзья!" – заключил Медведев.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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День молодежи России
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День молодежи РоссииДмитрий МедведевЕдиная РоссияВладимир ПутинОбщество
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