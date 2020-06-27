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В Индонезии выявили 1385 новых случаев заражения коронавирусом
Рекордные 1385 новых случаев заражения коронавирусом был выявлены в Индонезии, число подтвержденных случаев заражения превысило 52 тысячи, сообщает министерство РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:22
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коронавирус covid-19, индонезия, в мире

В Индонезии выявили 1385 новых случаев заражения коронавирусом

13:22 27.06.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Рекордные 1385 новых случаев заражения коронавирусом был выявлены в Индонезии, число подтвержденных случаев заражения превысило 52 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
За все время коронавирусом в Индонезии заразились 52 812 человек. В пятницу сообщалось о 1240 новых случаях.
С начала вспышки коронавируса в Индонезии скончались 2720 человек, выздоровели 21 909 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндонезияВ мире
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