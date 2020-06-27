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В ВСУ выявили более 20 новых случаев заражения коронавирусом
Более 20 новых случаев заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 166 человек, выздоровели 302 человека,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:21
распространение нового коронавируса
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вооруженные силы украины
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353
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, украина, в мире

В ВСУ выявили более 20 новых случаев заражения коронавирусом

13:21 27.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Более 20 новых случаев заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 166 человек, выздоровели 302 человека, сообщил в субботу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся на лечении 13 человек… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся восемь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Отмечается, что по состоянию на утро субботы в ВСУ болеют 166 человек, всего за время пандемии выздоровели 302 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 576 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 42 065 случаев COVID-19, скончались 1110 человек, 18 701 пациент выздоровел.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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