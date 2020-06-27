https://ria.ru/20200627/1573555559.html
Глава ЦИК оценила соблюдение санитарных норм при голосовании по поправкам
В большинстве помещений для голосования по поправкам к Конституции соблюдаются все санитарные нормы, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T13:20
2020-06-27T14:05
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, цик рф, политика
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
В большинстве помещений для голосования по поправкам к Конституции соблюдаются все санитарные нормы, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова
.
"Мы промониторили ситуацию, более того, я просила мониторинговую группу СПЧ проконтролировать ситуацию, посмотреть, как подготовлены наши комиссии, помещения для голосования, и в подавляющем большинстве все нормы, исходя из приоритета защиты здоровья участников голосования, все это выполняется. Там, где какие-то есть замечания, мы на них реагируем и пытаемся их исправлять", — сказала она в информцентре ЦИК в субботу.
По словам Памфиловой, все регионы сполна обеспечены средствами индивидуальной защиты.
В соответствии с рекомендациями ЦИК по санитарной безопасности, каждому участнику голосования должны выдавать специальный набор: маску, перчатки и индивидуальную ручку; на входе в участки избирателям следует измерять температуру, а при голосовании — обеспечить дезинфекцию рук. Для членов избирательных комиссий также предусмотрены маски, перчатки, защитные экраны для лица, антисептики и дезинфицирующие средства.
Голосование по поправкам к Конституции началось по всей стране 25 июня и продлится до 1 июля.