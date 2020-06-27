Глава ЦИК оценила соблюдение санитарных норм при голосовании по поправкам

"Мы промониторили ситуацию, более того, я просила мониторинговую группу СПЧ проконтролировать ситуацию, посмотреть, как подготовлены наши комиссии, помещения для голосования, и в подавляющем большинстве все нормы, исходя из приоритета защиты здоровья участников голосования, все это выполняется. Там, где какие-то есть замечания, мы на них реагируем и пытаемся их исправлять", — сказала она в информцентре ЦИК в субботу.